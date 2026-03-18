Miljan Đorđević zakazao spektakl u Boru s problematičnim bokserom iz Venecuele koji nokautira robijaše u zatvoru

Miljenik publike u Boru i okolini, Miljan Đorđević, vraća se u ring za spektakl koji se održava u njegovom kraju u okviru Balkan Boxing 7, gde će se boriti 28. marta protiv boksera iz Venecuele - Karlosa Rivera.

Ovo je 24. profesionalna borba za srpskog kruzeraša, koji do sada ima fenomenalan skor od 21 pobede (11 nokauta) i dva poraza, od čega je jednom pretrpeo nokaut. Miljan je iz Majdanpeka, tako da će biti favorit domaće publike koja će ga sigurno u velikom broju podržati u njegovom kraju u istočnoj Srbiji.

Srpski bokser je u nizu od šest vezanih pobeda, kojima je anulirao dva vezana poraza, među kojima i onaj od Boška Mišića, kojem se osvetio u poslednjoj borbi u Majdanpeku 31. januara.

Njegov rival je izuzetno opasan bokser iz Venecuele, koji u karijeri ima 44 borbe, od toga 32 pobede (21 nokaut), 11 poraza (10 nokauta) i jedan meč je bio bez pobednika. Venecuelanac je u nizu od četiri vezana poraza i sigurno će želeti da prekine crnu seriju u Boru.

Ono što je za njega posebno zanimljivo, jeste da je u prošlosti imao problema sa zakonom, pa je i neko vreme proveo iza rešetaka. Zanimljivo je da je u zatvoru, jednom od najzloglašenijim u Venecueli, imao organizovane borbe, gde je nokautirao druge robijaše.

Nije mu strano i da se potuče na ulici, pa je tako u julu 2025. godine nokautirao jednog poljoprivrednika na ulicama u Venecueli posle ulične tuče. Sve je zabeleženo i snimcima na Instagramu, a lokalni mediji u Venecueli su objavili da je do incidenta došlo kada je došlo do svađe na javnom mestu tokom provoda lokalne grupe ljudi uz alkohol.

Meštani Kaburea, malog mesta u Venecueli gde je došlo do sukoba istakli su da Karlos Luis Rivero, koga zovu "El Gato" (Mačak), ima običaj da svaki put kada pije alkohol ostane budan do jutra i da ulazi ulične tuče i da nokautira ljude iz okoline.

Poslednji put je tako nešto uradio u šest ujutru, kada je povredio Anhela Gregoria Kirinosa, koga je nokautirao jednim udarcem. Posle toga je priveden u policiju, nakon čega je proveo neko vreme iza rešetaka.

Nema sumnje, Miljan Đorđević će imati pakleno težak zadatak sa problematičnim bokserom iz Venecuele, ali uz podršku domaćih navijača, verujemo da će upisati i 22. pobedu u karijeri.

Karte za Balkan Boxing 7 su u prodaji na platformi Tickets.rs po cenama od 1.000 dinara za tribine i 3.000 za parter.

Autor: D.S.