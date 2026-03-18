UŽAS: Unuk legendarnog tenisera osuđen na 20 godina zatvora, razlog je stravičan

Danijel Džejms Rigs (33), unuk čuvenog tenisera Bobija Rigsa, proglašen je krivim za podmićivanje i prisiljavanje maloletnica na seksualne odnose.

Teniski trener sa Floride i unuk legende ovog sporta osuđen je na 20 godina saveznog zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dve devojčice kojima je bio trener.

Federalni sudija u Južnoj Floridi izrekao je kaznu od 240 meseci zatvora nakon što je Rigs priznao krivicu za primoravanje i podsticanje maloletnica na seksualne aktivnosti.

Rigs je radio kao trener u okviru organizacije "Team Riggs" u teniskom centru u Fort Loderdejlu. Prema navodima tužilaštva, on je koristio svoju poziciju autoriteta kako bi u periodu od 2021. do kraja 2024. godine vrbovao i zlostavljao dve devojčice koje je upoznao u centru.

U optužnici se navodi da je Rigs počeo da šalje neprikladne poruke prvoj žrtvi u oktobru 2021. godine, kada je ona imala samo 15 godina. Koristio je aplikaciju Snepčet pod lažnim imenima kako bi od nje zahtevao eksplicitne materijale, instrukcijama je primoravao da briše poruke kako bi prikrio tragove.

Pored digitalnog zlostavljanja, Rigs je optužen da je žrtvu seksualno zlostavljao tokom putovanja na domaće i međunarodne turnire, uključujući takmičenja širom SAD i u Brazilu. Druga žrtva, šesnaestogodišnjakinja, identifikovana je putem dokaza prikupljenih sa društvenih mreža.

Američki tužilac Džejson A. Reding Kinjones izjavio je da je Rigs na "najuznemirujući mogući način" izneverio poverenje zajednice.

- Deca i roditelji veruju trenerima, ne samo zbog sportske obuke, već i zbog bezbednosti i vođstva. Ovaj optuženi je to poverenje zloupotrebio kako bi pripremao i seksualno iskorišćavao učenice kojima je trebalo da bude mentor - poručio je Kinjones.

Danijel Rigs je sin Larija Rigsa, najstarijeg sina legendarog Bobija Rigsa. Bobi Rigs, koji je preminuo 1995. godine, bio je svetski broj jedan, trostruki Grend slem šampion i član Međunarodne teniske kuće slavnih. Ostao je upamćen po čuvenom meču "Bitka polova" protiv Bili Džin King 1973. godine.

I sam Danijel je imao uspešnu ranu karijeru, osvojivši titulu sa timom Floride 2009. godine, a kasnije je nastupao za prestižni Univerzitet Kornel i Univerzitet Lin.

Rigs se trenutno nalazi u pritvorskom centru "Paul Rein" u Pompano Biču, a nakon odsluženja kazne biće u obavezi da se doživotno registruje kao seksualni prestupnik.

Autor: Marija Radić