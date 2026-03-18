LIGA ŠAMPIONA: Fudbaleri Liverpula pregazili Galatasaraj, Lazar Samardžić strelac u porazu Atalante (FOTO)

Fudbaleri Liverpula ubedljivo su večeras pobedili Galatasaraj rezultatom 4:0 i tako se plasirali u četvrtfinale Lige šampiona, dok je srpski reprezentativac Lazar Samardžić postigao počasni gol za Atalantu u porazu 4:1 na gostovanju Bajernu.

Liverpul je bez većih problema nadoknadio minus od 1:0 iz prvog meča. Dominik Soboslaj je u 25. minutu doveo Liverpul u vođstvo. Domaćinje mogao da duplira prednost u 45+4. minutu, ali je Mohamed Salah veoma loše izveo penal, pa mu je golman gostuju lako zaustavio udarac sa bele tačke. Hugo Ekitike je u 52. minutu doveo Liverpul u vođstvo 2:0, a Salah se asistencijom donekle iskupio za neiskorišćeni jedanaesterac. Samo minu kasnije Rajan Gravenberh povećava na 3:0. Salah u 62. minutu povećava na 4:0.

Totenhem se časno oprostio od Lige šampiona pošto je posle poraza 5:2 u Madridu večeras pobedio Atletiko 3:2. Domaćin je u Londonu poveo u 30. minutu, strelac je bio Randal Kolo Muani. Hulijan Alvarez je izjednačio u 47, a Ćavi Simons je u 52. minutu vratio prednost "pevcima". Sve dileme oko konačnog pobednika rešio je David Hancko koji je izjednačio na 2:2 u 75. minutu. Ćavi Simons je u 90+1. minutu sa penala stigao do drigog gola na meču i tako postavio konačan rezultat.

Bajern je posle pobede 6:1 u prvom meču u Bergamu, večeras u Minhenu ponovo deklasirao Atalantu, ovog puta 4:1. Hari Kejn je dao prva dva gola za Bajern, prvi u 25. minutu sa penala, a drugi u 54. iz igre. Na 3:0 povisio je Lenart Karl u u 56. minutu, a na 4:0 Luis Dijaz u 70. minutu. Lazar Samardžić je zaigrao za Atalantu od 57. minuta, a u 86. je udarcem glavom iz neposredne blizine postavio konačan rezultat.

Ranije danas Barselona je deklasirala Njukasl 7:2, što je posle 1:1 u Engleskoj bilo više nego dovoljno za plasman u četvrtfinale.

Parovi četvrtfinala (7. i 8. i 14. i 15. april): PSŽ - Liverpul, Barselona - Atletiko Madrid, Real - Bajern i Sporting - Arsenal.

