AKTUELNO

Košarka

ŠTA SE OVO DESILO!? Nikola Jokić očajan, ispisao 'crnim slovima' istoriju NBA lige

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su ove noći u Memfisu od ekipe Grizlisa, koja je bila u nizu od čak osam uzastopnih neuspeha pre ovog meča - 125:118. A Nikola Jokić?

Momak iz Sombora iz meča u meč piše istoriju NBA lige, a sad je nažalost upisao jedan negativan rekord, što se ne dešava često.

Jokić je na utakmici protiv Memfisa imao čak deset izgubljenih lopti. Postao je centar sa najviše utakmica sa 10+ izgubljenih lopti ikada u NBA ligi.

I pored velikog broja izgubljenih lopti i batina koje je dobio od igrača Memfisa, a sudije se pravile da se ništa ne dešava, Nikola je bio najbolji u ekipi Denvera. Nedostajala mu je jedna asistencija za tripl-dabl. Srbin je ubacio 29 poena uz 14 skokova i devet asistencija, a šutirao je 9/15 za dva poena, 2/4 za tri poena i 5/8 sa linije za slobodna bacanja.

Međutim, na kraju je bio očajan, kako zbog poraza Denvera, tako i negativno oborenog rekorda NBA lige.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Košarka

ŠTA URADI OVAJ ČOVEK? Nikola Jokić brutalnom partijom u infarkt završnici rasplakao Srbina

Košarka

Dečak zaplakao kada je ugledao Jokića: Nikola ga pozvao i pokazao kakvo srce ime (VIDEO)

Košarka

'LAGALI SMO SEBE' Jokić besneo kao nikad zbog poraza Denvera, ali kada je upitan za Dončića...

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Košarka

Sjajna partija Jokića, još jedan tripl-dabl Srbina: Denver nije uspeo, poražen od Oklahome posle produžetaka