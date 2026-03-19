SADA JE SVE JASNO! Ovo su parovi četvrtfinala Lige šampiona

Poznati su svi parovi četvrtfinala UEFA Lige šampiona.

Prvi četvrtfinalni mečevi na programu su 7. i 8. aprila, revanš utakmice 14. i 15. aprila.

Čekaju nas spektakularni dueli u završnici Lige šampiona. Pravi evropski klasik predstavlja duel Bajerna i Real Madrida, dva kluba koja su se najviše puta sastajala u Ligi/Kupu šampiona. Bavarci su šestostruki prvaci Evrope, Madriđani apsolutni rekorderi sa 15 titula šampiona Starog kontinenta.

Liverpul je poput Bajerna šest puta bio prvak Evrope, a u četvrtfinalu će igrati protiv aktuelnog evropskog šampiona Pari Sen Žermena, od koga je prošle sezone eliminisan u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca.

Sporting i Arsenal jedini je par, koji je bio poznat još u utorak. Oba kluba nikad nisu bili prvaci Starog kontineta (Tobdžije su bili finalisti), baš kao ni Atletiko Madrid koji će u četvrtfinalu igrati protiv petostrukog šampiona, ekipe Barselone.

Parovi četvrtinala:

Sporting Lisabon – Arsenal

Real Madrid – Bajern

Pari Sen Žermen – Liverpul

Barselona – Atletiko Madrid

Autor: D.Bošković