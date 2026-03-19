Nenad Lalatović selektor Srbije?

Iako je trenutno fokusiran na klupski fudbal i svakodnevni rad na terenu, Nenad Lalatović je podgrejao maštu ljubitelja fudbala u Srbiji da bi jednog dana mogao da bude selektor A nacionalnom tima!

Strateg koji je poznat po tome što „nema dlake na jeziku“ i koji iza sebe ima iskustvo vođenja mlade reprezentacije Srbije (2017. godine), ističe da selektorski posao ostaje njegov neostvareni san, ali u pravo vreme.

- Imam želju da budem selektor. Za inostranstvo sam još mlad trener, a da radim mogu još sigurno 15 godina. Možda bi mi selektorski posao odgovarao za nekih pet, šest godina – iskren je Lalatović u razgovoru za "Sportski žurnal".



Podsetimo, Lalatović je već imao priliku da oseti miris reprezentativnog dresa kada je 2017. godine predvodio "orliće" na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine u Poljskoj.

U međuvremenu je trener Novog Pazara sa kojim ostvaruje sjajne rezultate i drži ekipu na četvrtom mestu sa 46 osvojenih bodova.

Autor: D.Bošković