PRIVATNI ŽIVOT MU SE RASPADA, A NA TERENU PRAVI NEVIĐENA ČUDA! Luka Dončić igra košarku života - 60 sezona NBA liga nije videla ovako nešto! (VIDEO)

Ozbiljni problemi sa kojima se trenutno suočava u privatnom životu ne utiču na njegove partije - Luka Dončić blista na parketu!

Mnogi su strahovali da će skandal u kom se zadesio Luka Dončić negativno uticati na njegove igre u dresu Los Anđeles Lejkersa, ali čudesni Slovenac pokazao neverovatnu mentalnu snagu.

Nije dozvolio da ga privatni problemi poremete, štaviše, poslužili su kao dodatno gorivo na parketu. U jeku skandala, Luka igra košarku života!

U pobedi Lejkersa nad Hjustonom (124:116) ispisao je nove stranice istorije NBA.

LUKA ERUPTED IN LA'S 7th STRAIGHT WIN!



40 PTS

9 REB

10 AST

7 3PM



With this masterful performance, Dončić passes Kobe Bryant (2) for the most regular season games with 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ 3PM in Lakers franchise history 🤯 pic.twitter.com/G36CMJAW74 — NBA (@NBA) 19. март 2026.



Meč je završio sa 40 postignutih poena, devet skokova i 10 asistencija. Tako je postao bek sa najviše mečeva sa učinkom od minimum 40 poena i 10 skokova u poslednjih 60 sezona najjače lige sveta!

Custody Battle Luka Doncic needs to be studied



He is the first player in NBA history to have a 7-game span with:



250+ points

50+ rebounds

50+ assists

25+ threes made

undefeated record pic.twitter.com/vWPp4kzU54 — ProphetX Hoops (@ProphetXHoops) 19. март 2026.

Lejkersi su zabeležili sedam vezanih trijumfa, a Luka je u tim mečevima beležio impresivne brojke. Verovali ili ne, na poslednjih sedam utakmica ima 38.1 poen, 9.1 skok i 8 asistencija u proseku:

Lejkersi - Indijana: 44 poena, 9 skokova, 5 asistencija..

Lejkersi - Njujork: 35 poena, 8 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Minesota: 31 poen, 11 skokova, 11 asistencija.

Lejkersi - Čikago: 51 poen, 10 skokova, 9 asistencija.

Lejkersi - Denver: 30 poena, 11 skokova, 13 asistencija.

Lejkersi - Hjuston: 36 poena, 6 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Hjuston: 40 poena, 9 skokova, 10 asistencija.

Luka je tako posta prvi igrač u istoriji NBA koji je imao niz od sedam utakmica sa: 250+ poena, 50+ skokova, 50+ asistencija i 25+ ubačenih trojki.

Borba za starateljstvo

Dok mu na terenu sve polazi od ruke, privatni život mu se raspada.

Nedavno je potvrdio da je raskinuo veridbu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes i da trenutno vodi bitku za starateljstvo nad ćerkicama.

"Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo odluku da prekinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji život koji mogu da imaju", poručio je Dončić.

Luka je u vezi sa Anamarijom Goltes bio od 2016. godine, a zaprosio je u julu 2023. godine. Ćerku Gabrijelu dobili su u novembru 2023. godine, a Oliviju u decembru 2025. godine, kada se Anamarija porodila u Sloveniji.

Luka je prisustvovao porođaju, ali su problemi nastali kada je želeo da se vrati u SAD. Dončić je imao nameru da povede ćerku Gabrijelu sa sobom u Los Anđeles, pa je tu nastao problem sa verenicom, koja je pozvala policiju.

Policija je 6. decembra posetila porodilište u Kranju. Prema policijskom izveštaju, u koji je imao uvid "ESPN", policajci "nisu utvrdili nikakve elemente krivičnog dela ili prekršaja" koje je počinio Luka Dončić.

Dončić je potom mirno napustio bolnicu i istog dana se vratio u Sjedinjene Američke Države, navodi "ESPN". Od tada nije video ni ćerke ni bivšu verenicu.

"Ne znam ni kako da opišem šta se desilo. Bilo je svega. Bio sam tamo na rođenju svoje ćerke i to mi znači sve. Bio je to rolerkoster dešavanja", izjavio je nedavno Luka.

Dončić je 26. februara podneo zahtev za privremenu sudsku meru sudovima u Sloveniji, pošto je zatražio da vidi ćerke, koje je od 26. septembra video samo dva puta.

Autor: D.Bošković