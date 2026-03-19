Košarkaši Partizana večeras gostuju Parizu u 32. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 20.45 časova ekipi Pariza u meču 32. kola Evrolige.

Partizan se nalazi na 17. mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 20 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa učinkom 12-20.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio da je tim Pariza jedna od fizički najzahtevnijih ekipa u takmičenju.

"Igraju u veoma visokom ritmu, prednjače u ligi po broju poseda i održavaju taj intenzitet svih 40 minuta. Ne usporavaju i vrše pritisak po celom terenu tokom čitave utakmice. Zato je važno da se dobro oporavimo i što bolje pripremimo za meč", rekao je Penjaroja.

Košarkaš Partizana Isak Bonga naveo je "crno-beli" spremno dočekuju duel sa Parizom.

"Predstojeća utakmica će takođe biti teška, baš kao i prošla. Oni igraju brzo i vrlo čvrsto, tako da moramo da se pobrinemo da izađemo spremni i pružimo svoju najbolju igru", poručio je Bonga.