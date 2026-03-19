Angelina Topić se sutra bori za jednu od dve medalje koje nikada nije osvojila, počinje SP u atletici

To je to, od petka do nedelje polako se okončava dvoranska sezona u svetu atletike i na programu je Svetsko prvenstvo u poljskom gradu Torunju. Reprezentacija Srbije dolazi u jednom od najbrojnijih sastava u istoriji.

Čak devet atletičara i atletičarki predstavljaće našu zemlju u Poljskoj, a veća brojka pamti se samo 2022. kada je takmičenje održano u Beogradu. Srbija ima svoje uzdanice, a već prvog dana gledaćemo petoro naših predstavnika.

Najvažnije će biti finale skoka uvis, u kom će učestvovati i naša Angelina Topić, koja bi kampanju za pamćenje želela da kruniše medaljom. Naime, ćerka Dragutina i Biljane Topić oborila je dva puta državni rekord tokom zime, u Lođu, a potom i Banjskoj Bistrici sa visinom od 2 metra, slavila je na mitingu u Beogradu i na takmičenje dolazi spremna.

Boriće se Angelina Topić za medalju na jednom od dva velika takmičenja na kojima je još uvek nije osvojila, pošto je bila četvrta prošle godine u Nanđingu, odnosno peta i deveta u Glazgovu 2024, te Beogradu 2022. Drugo takmičenje su Olimpijske igre, pa je jasno koliko će ovo za nju biti važno. Njeno finale na programu je odmah u petak od 11:39 prepodne.

Osim nje, prvog dana će u kvalifikacijama na 60 metara učestvovati Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović, dvojac koji je na Prvenstvu Srbije osvojio zlato i srebro, a Strahinja je uspeo da prekine dominaciju Alekse dugu deset godina.

Tokom prvog dela programa učestvovaće i njegov brat Boško Kijanović u kvalifikacijama na 400 metara, dok će se uveče nadmetati najmlađi član tima Aldin Ćatović u kvalifikacijama na 1.500 metara.

Drugog dana takmičenja u dnevnom programu nadmetaće se i Bojan Novaković u doigravanju na 60 metara prepone, dok ćemo u subotu uveče gledati kraljicu atletike Ivanu Španović u njenoj novoj disciplini troskoku. Već je u Tokiju učestvovala na SP, ali će ovo za nju biti prvo dvoransko u troskoku, a i iza nje je uspešna zima, sa oborenim dvoranskim rekordom Srbije...

U nedelju prepodne pratimo finale skoka udalj i Milicu Gardašević, kao i finale u bacanju kugle i Armina Sinančevića, a ispod pogledajte kompletan raspored, uključujući i potencijalne prolaske trkača u naredne faze.

Petak 20. mart:

10:20 Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović - kvalifikacije 60 metara

11:39 Angelina Topić - finale skok uvis

12:01 Boško Kijanović - kvalifikacije 400 metara

18:54 Aldin Ćatović - kvalifikacije 1.500 metara

*20:16 i 21:22 - Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović - polufinale i finale 60 metara

*20:44 Boško Kijanović - polufinale 400 metara

Subota 21. mart:

10:20 Bojan Novaković - kvalifikacije 60 metara prepone

*18:34 Boško Kijanović - finale 400 metara

19:38 Ivana Španović - finale troskok

*19:48 i 21:02 Bojan Novaković - polufinale i finala 60 metara prepone

Nedelja 22. mart:

10:20 Milica Gardašević - finale skok udalj

11:30 Armin Sinančević - finale bacanje kugle

*18:38 Aldin Ćatović - finale 1.500 metara

Autor: S.M.