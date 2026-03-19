Preminuo jedan od najbogatijih ljudi na svetu, imao je posebnu ulogu u evropskom fudbalu

Indonežanski milijarder Majkl Bambang Hartono, jedan od vlasnika fudbalskog kluba Komo zajedno sa svojim bratom Robertom Budijem Hartonom, preminuo je u 86. godini, preneli su izvori u četvrtak.

Klub, čiji se stadion nalazi tik uz jezero Komo, uspeo je da se od trećeg ranga italijanskog fudbala popne do Serije A otkako su braća Hartono preuzela klub 2019. godine, a ove sezone bore se za plasman među četiri najbolja kako bi izborili učešće u Ligi šampiona.

Ukupno bogatstvo dvojice braće, vlasnika duvanskog giganta Džarum, procenjuje se na više od 43 milijarde dolara.

Komo vodi predsednik Mirvan Suvarso, menadžer iz Indonezije, dok je za trenera ekipe zadužen bivši vezista Španije, Arsenala, Barselone i Čelsija, Sesk Fabregas. Zajedno sa njim, klub u ovom momentu zauzima četvrto mesto, koje vodi u Ligu šampiona na tabeli Serije A.

