SRBIJA UNIŠTILA LITVANIJU: Rukometaši silni, neka se spreme Mađari

Izvor: Pink.rs/Kurir

Srbija je tako već nakon prve utakmice faktički obezbedila plasman u finalnu rundu kvalifikacija.

Rukometaši će se u junskom dvomeču sastati sa Mađarskom i rešiti pitanje učesnika Svetskog prvenstva.

Opravdala je Srbija veliku ulogu favorita na ovom meču, jer Litvanija nije ipak reprezentacija koja je mogla da pruži dostojan otpor reprezentaciji Srbije.

Najbolji u ovoj ubedljivoj pobedi Srbije je bio pivot Dragan Pešmalbek sa deset golova, Vukašin Vorkapić je imao pet golova, dok su po četiri postigli Kos, Kukić i Crnoglavac.

Prethodno sledi revanš meč u Litvaniji, koji bi prema svemu viđenom trebalo da bude puka formalnost.

Taj meč na programu je u nedelju od od 14.10 časova.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Košarka

POZNATO DO KAD ALIMPIJEVIĆ MORA DA OBJAVI SPISAK: Evo kada 'orlovi' započinju pripreme..

Fudbal

PRŠTAĆE NA SVE STRANE! Poznati svi parovi plej-ofa za plasman u Ligu šampiona!

Košarka

POZNATE KVOTE PRED PRVI MEČ FINALA! Crvena zvezda FAVORIT u 'grotlu' Pionira, crno-beli protiv tradicije!

Košarka

Pešić posle plasmana na Evropsko prvenstvo: Znam da vi volite umetnike, ali ja volim ratnike, jer su ratnici uvek spremni da daju sve

Košarka

Bravo! Srbija se plasirala na Evrobasket!

Fudbal

Dejan Stanković kao Siniša Mihajlović: Kladim se sa novinarima da niko neće pogoditi