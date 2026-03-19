SRBIJA UNIŠTILA LITVANIJU: Rukometaši silni, neka se spreme Mađari

Srbija je tako već nakon prve utakmice faktički obezbedila plasman u finalnu rundu kvalifikacija.
Rukometaši će se u junskom dvomeču sastati sa Mađarskom i rešiti pitanje učesnika Svetskog prvenstva.
Opravdala je Srbija veliku ulogu favorita na ovom meču, jer Litvanija nije ipak reprezentacija koja je mogla da pruži dostojan otpor reprezentaciji Srbije.
Najbolji u ovoj ubedljivoj pobedi Srbije je bio pivot Dragan Pešmalbek sa deset golova, Vukašin Vorkapić je imao pet golova, dok su po četiri postigli Kos, Kukić i Crnoglavac.
Prethodno sledi revanš meč u Litvaniji, koji bi prema svemu viđenom trebalo da bude puka formalnost.
Taj meč na programu je u nedelju od od 14.10 časova.
Autor: Iva Besarabić