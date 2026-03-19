Raspisani izbori u Fudbalskom savezu Srbije

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) doneo je odluku o raspisivanju izbora za izbor organa Saveza za mandatni period 2026. - 2030. godina, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu FSS.

U saopštenju se navodi da će izbori u savezima i stručno - strukovnim organizacijama, biti održani u periodu od 21. aprila do 26. juna ove godine.



- Izbori u u organizacijama sudija i trenera opštinskih fudbalskih saveza biće održani od 21. do 27. aprila 2026. godine, a izbori u organizacijama sudija i trenera okružnih i područnih fudbalskih saveza od 28. aprila do 18. maja 2026. godine. Izbori u organizacijama sudija i trenera teritorijalnih fudbalskih saveza biće održani od 18. maja do 7. juna 2026. godine. Konstitutivna Izborna Skupština organizacija fudbalskih sudija i trenera FS Srbije biće održana do 27. juna 2026. godine - navodi se na zvaničnom sajtu FSS.

Izbori u opštinskim fudbalskim savezima biće održani od 28. aprila do 18. maja 2026. godine, a izbori u okružnim i područnim fudbalskim savezima od 18. maja do 7. juna 2026. godine.

Izbori u teritorijalnim fudbalskim savezima na programu su od 8. juna do 28. juna 2026. godine. Konstitutivna Izborna Skupština Fudbalskog saveza Srbije biće održana do 24. jula 2026. godine.

- Izbori za predstavnike - delegate u konferencijama klubova svih stepena takmičenja, Zajednici klubova Super i Prve lige i ostalim članovima, održaće se u periodu od 21. aprila do 25. juna 2026. godine - saopšteno je na zvaničnom sajtu FSS.

Izvršni odbor FSS doneo je i odluku o sazivanju pete redovne sednice Skupštine FSS XXVII saziva, koja će biti održana 20. aprila 2026. godine.

