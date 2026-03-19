DELIJE U NEVERICI: Loše vesti za Zvezdu pred gostovanje u Atini

Ovo kvari planove crveno-belih.

Košarkaši Barselone pobedili su u gostima Valensiju rezultatom 66:62, u utakmici 32. kola Evrolige.

Domaćin je imao sve u svojim rukama, ali je od gotovog napravio veresiju i u poslednjem minutu sve prosuo u vodu.

Clyburn. Clutch when it mattered most🧬@FCBbasket get the W in the All Spanish #RivalrySeries clash! pic.twitter.com/1NjdOjusTV — EuroLeague (@EuroLeague) 19. март 2026.

Ujedno, trijumf Katalonaca nikako ne ide na ruku Crvenoj zvezdi, koja sutra gostuje Panatinaikosu u Atini (20.15). Naime, da je Valensija slavila, izabranici Saše Obradovića bi imali pobedu više, a ovako su izjednačeni po broju pobeda sa Barselonom, koja je trenutno na 10. poziciji evroligaške tabele.

Barselona je odlično otvorila meč, ali se Valensija vratila i usledila je rezultatska klackalica. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, da bi na kraju domaćin stigao do vođstva u poslednjem minutu. Usledila je drama samo 25 sekundi pre kraja duela.

Vodio je domaćin 62:61, Katalonci su imali napad, a bivši kapiten Partizana Kevin Panter promašio otvoren šut za tri poena. Zatim se lopta vratila u ruke gostujućih igrača, pa je Vil Klajburn na 25 sekundi do kraja pogodio trojku za vođstvo 64:62.

Poslednji napad imala je Valensija i šansu da slavi, međutim, Para je ukrao loptu Kostelu i Barselona je uz posed i realizovana tri bacanja Klajburna (jedno namerno promašio) došla do velike pobede.

Najnoviji poraz ostavio je Valensiju na skoru 20-12, dok Barselona ima bilans 18-14. S druge strane, Crvena zvezda ima 18-13 i utakmicu manje.

Autor: Iva Besarabić