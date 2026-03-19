PEŠIĆ NIJE POMOGAO ZVEZDI: Dubai se ekspresno oporavio posle poraza od Partizana

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Košarkaši Dubaija savladali su Bajern na gostovanju rezultatom 87:74 u utakmici 32. kola Evrolige.

Ovo je i četvrti rezultat ove večeri koji ne ide u prilog Crvenoj zvezdi.

Dubai je zabeležio i 17 pobedu uz 15 poraza i sada ima samo pobedu manje i meč više od crveno-belih.

Podsetimo Zvezda pred gostovanje Panatinaikosu ima skor 18-13.

Dubai se tako brzo oporavio od poraza od Partizana pre dva dana i zabeležio osmu pobedu u poslednjih devet mečeva u elitnom takmičenju.

Tokom najvećeg dela meča, ekipa Jurice Golemca imala je kontrolu susreta uz odlična izdanja Dvejna Bejkona i Mfionuda Kabengelea.

Dvejn Bejkon je ubacio 21 poen i imao šest asistencija. Kabengele je uz pet skokova imao 16 poena.

Autor: Iva Besarabić

