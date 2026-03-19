PARTIZAN UGASIO 'GRAD SVETLOSTI': Crno-beli se na krilima Kalatisa revanširali Parizu

Košarkaši Partizana vezali su treću uzastopnu pobedu, ukupno 12. u Evroligi.

Crno-beli su u 32. kolu kao gosti savladali Pariz rezultatom 91:80 (17:20, 29:23, 20:14, 24:24).

Ovom pobedom Partizan se revanširao Parizu za poraz u Beogradu, ujedno i stigao Parižane na tabeli.

Apsolutni junak utakmice je bio Nik Kalatis. Grčki košarkaš je upisao dabl-dabl sa 12 poena i 10 asistencija, od kojih su neke bile za TV špice.

Najefikasniji u timu Partizana bio je Sterling Braun sa 17 poena, Toni Džekiri je postigao 15 poena, a Isak Bonga 11 poena.

Kod domaćina, Nadir Hifi je postigao 25 poena, Dokosi je upisao 12, a Utara 10.

