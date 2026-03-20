DONČIĆ UBACIO 100 POENA ZA 24 SATA! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - nadrealno je! Luka igra KOŠARKU ŽIVOTA (VIDEO)

U noći između srede i četvrtka ubacio je 40 poena Hjustonu, da bi samo 24 sata kasnije dao čak 60 Majamiju.

Luka Dončić igra košarku života, a statistika to jasno pokazuje!

Mnogi su strahovali da će problemi koji su ga zadesili u privatnom životu uticati na njegove igre u dresu Lejkersa, ali Slovenac je pokazao neverovatnu mentalnu snagu. U jeku skandala "eksplodirao" je na parketu!

Prošlog četvrtka prvi put je stigao do brojke 50 u dresu Lejkersa, a sada je otišao korak dalje... Prethodne noći zabeležio je 60 poena u pobedi nad Majamijem, što je njegov najbolji učinak u franšizi iz LA i drugi najbolji u NBA karijeri!

Luka je zabeležio 60 poena uz odličnih 18/30 iz igre (60 odsto). Trojke je šutirao 9/117, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Uz to, imao je sedam skokova, tri asistencije i pet osvojenih lopti.

Samo dan ranije dominirao je i na meču protiv Hjuston Roketsa, kada je zabeležio 40 poena uz devet skokova i 10 asistencija.

Lejkersi su vezali osam pobeda, a Lukine brojke u tim mečevima su nadrealne. Verovali ili ne, u poslednjih osam utakmica u proseku beleži 40.9 poena!

Lejkersi - Indijana: 44 poena, 9 skokova, 5 asistencija..

Lejkersi - Njujork: 35 poena, 8 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Minesota: 31 poen, 11 skokova, 11 asistencija.

Lejkersi - Čikago: 51 poen, 10 skokova, 9 asistencija.

Lejkersi - Denver: 30 poena, 11 skokova, 13 asistencija.

Lejkersi - Hjuston: 36 poena, 6 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Hjuston: 40 poena, 9 skokova, 10 asistencija.

Lejkersi - Majami: 60 poena, sedam skokova, tri asistencije.

Luka kao Kobi

Zanimljivo, ovo je prva 60+ utakmica nekog igrača Lejkersa još od legendarnog oproštajnog meča Kobija Brajanta "Mamaba Out" 2016. godine. Tada se Kobi sa 60 poena protiv Jute oprostio od košarke.

Bila je to njegova prva 60+ utakmica u dresu Lejkersa i druga najefikasnija u NBA karijeri. Podsetimo, Dončićev rekord je 73 poena protiv Atlante 2024. godine, a 60 je imao i 2022. protiv Njujork Niksa.

