VELIKA ODLUKA! Piksi ga precrtao, Paunović vratio u reprezentaciju

U planu su provere pred početak takmičenja u Ligi nacija, a selektor je u prethodnom periodu razgovarao sa igračima koji bi mogli ponovo da budu deo tima.

Na širem spisku nalaze se braća Milinković-Savić, koja bi mogla da se vrate u nacionalni tim posle pauze od Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Pozive su dobili i igrači iz domaćih klubova, među kojima su Vasilije Kostov, Miloš Veljković i Strahinja Eraković, kao i Lazar Rosić i Lazar Ranđelović iz Vojvodine, dok se očekuje i Vanja Dragojević iz Partizana.

Na desnom beku ponovo je u konkurenciji Milan Gajić, koji je već sarađivao sa Paunovićem u mlađim selekcijama i ima kontinuitet nastupa u CSKA iz Moskve. Gajić je bio otpisan kod Stojkovića, čak je i sam rekao da ne očekuje da više bude deo nacionalnog tima.

Sada se sve promenilo...

