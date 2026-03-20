Angelina Topić skače za zlato na Svetskom prvenstvu

Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici počelo je danas, a poljski grad Torunj biće domaćin najboljim atletičarima od 20. do 22. marta.

Angelina Topić je uoči Svetskog dvoranskog prvnestva istakla da je uzbuđena i da u odličnoj formi dočekuje takmičenje.

- Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom. Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju. Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na Svetskom prvenstvu uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna - rekla je Angelina Topić.

vo je spisak svih učesnica u finalu skoka uvis i rezultata sezone

Jaroslava Mahučih (Ukrajina) 2.03

Angelina Topić (Srbija) 2.00

Marija Žodžik (Poljska) 1.98

Elenor Paterson (Australija) 1.97

Nikola Olislegers (Australija) 1.96

Julija Levčenko (Ukrajina) 1.96

Luise Ekman (Švedska) 1.96

Lamara Distan (Jamajka) 1.96

Čeriti Hufnagel (SAD) 1.96

Marija Vuković (Crna Gora) 1.94

Imke Onen (Nemačka) 1.93

Vašti Kaningem iz SAD se povukla.

Uoči takmičenja

Srbija je na takmičenje u Poljsku poslala tim od devet atletičara, a Angelina Topić, kao najveća nada za osvajanje medalje, odmah izlazi na borilište. Tokom ove sezone, ona je dva puta rušila državni rekord u skoku uvis i postala prva atletičarka u istoriji Srbije koja je preskočila visinu od dva metra.

Njena forma uliva optimizam, s obzirom na pobede u Lođu (1.98 m), Beogradu (1.96 m) i Banjskoj Bistrici, gde je ostvarila skok od 2.00 metra. Uz svetsku rekorderku Jaroslavu Mahučih, Angelina Topić je jedina koja je ove godine prešla tu magičnu granicu, što opravdava velika očekivanja.

Na prethodnom Svetskom prvenstvu na otvorenom u Tokiju, Topić je pomalo neočekivano stigla do bronzane medalje, što je bila nagrada za njen naporan rad i posvećenost. Sada je pred njom novi izazov – napad na odličje na Svetskom dvoranskom prvenstvu, jedinom velikom takmičenju, uz Olimpijske igre, sa kojeg još uvek nema medalju, iako ima samo 20 godina.

Pored Jaroslave Mahučih, kao najveće konkurentkinje za medalju ističu se Australijanke Nikola Olislegers i Elenor Paterson, kao i Poljakinja Maroja Žodžik.

Autor: S.M.