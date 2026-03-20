BRAVO! Angelina Topić je osvojila medalju na Svetskom prvenstvu

Medalja je u džepu, Angelina Topić je vicešampionka sveta

Ni Olislegers nu Levčenko nisu uspele. Angelina Topić je vicešampionka sveta.

Pala je letvica i treći put

Obara opet Angelina Topić, ništa od zlata...

Angelina ruši i drugi put, kao i Olislegers i Levčenko

Angelina Topić ruši i drugi put 2,01 metar. Isto su to uradile i Olislegers i Levcenko.

Australijanka i Ukrajinka neuspešne

Nakon Angeline Topić neuspešan pokušaj da preskoče visinu od 2,01 metara imale su Lislagers i Levčenko. Sledi drugi pokušaj na pomenutoj visini.

Prvo rušenje Angeline

Prvi pokušaj srpske atletičarke na visini od 2,01 metara doneo je nažalost i njen prvi neuspešan skok.

Mahučik ponovo iz prve

Svetska rekorderka je i visinu od 2,01 metara preskočila iz svog prvog pokušaja.

Ovo se ne pamti

Iz prvog pokušaja su visinu od 1,99 metara preskočila Nikola Olislagers i Julija Levčenko. To su najbolji rezultati za njih dve ove sezone. Sve četiri preostale atletičarke nastavljaju takmičenje, a sledi visina 2,01 metara.

Angelina perfektna!

Bravo, Angelina, kraljice! Iz prve je sjajna Srpkinja preskočila i 1,99 metara! Fenomenalna je.

Mahučik opet iz prve

Ukrajinka je iz prvog pokušaja preskočila i 1,99 metara.

Kakvo finale

Na deobi prvog mesta i dalje tri devojke uz Srpkinju. Mahučih, Levčenko i Olislegers ne posustaju, finale za pamtiti...

Fantastična Angelina Topić!

Srpkinja je ostala bezgrešna i iz prvog skoka je rešila visinu od 1,96 metara. Tako se pridružila Mahučikovoj koja je pre nje učinila isto.

Šveđanka i Australijanka iz drugog pokušaja

Elenor Patersom i Luiz Ekman su iz drugog pokušaja preskočile 1,93 metara i sa 7. i 8. pozicije će nastaviti takmičenje.

Ma, pa bravo! Lako ide Angelina i preko 1,93

Još jednom je odlična bila Srpkinja! Angelina Topić je lako preskočila 1,93 metara i to odmah nakon što je to uradila Ukrajinka.

Idemo na visinu 1,93

Pored Topićeve, visinu od 1,89 m preskočili su u Marija Žodžik, Nikola Olislagers, Julija Levčenko, Luis Ekman i Imke Onen iz prvog pokušaja. Mahučik je propustila i ovu visinu, pa će napasti 1,93.

Leti Angelina...

Angelina Topić nakon što je propustila prvu visinu od 1,85, prva je preskočila 1,89 i pokazala da će biti glavni favorit za medalju danas u Poljskoj.

Srpkinja odlučila da propusti prvu visinu

Samouverena je Angelina Topić, pa je odlučila da propusti prvu visinu 1,85. Ona i Jaroslava Mahučik neće još na zaletište..

Idemo Angelina, spremna na zagrevanju

Naša atletičarka Angelina Topić izašla je na zagrevanje, a očekuje se da nastupi oko 11.40 časova. Na prvenstvo u dvorani stigla je sa drugim najboljim rezultatom na svetu u ovoj sezoni, odmah iza Mahučikove.

Angelina Topić je uoči Svetskog dvoranskog prvnestva istakla da je uzbuđena i da u odličnoj formi dočekuje takmičenje.

- Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom. Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju. Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na Svetskom prvenstvu uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna - rekla je Angelina Topić.

vo je spisak svih učesnica u finalu skoka uvis i rezultata sezone

Jaroslava Mahučih (Ukrajina) 2.03

Angelina Topić (Srbija) 2.00

Marija Žodžik (Poljska) 1.98

Elenor Paterson (Australija) 1.97

Nikola Olislegers (Australija) 1.96

Julija Levčenko (Ukrajina) 1.96

Luise Ekman (Švedska) 1.96

Lamara Distan (Jamajka) 1.96

Čeriti Hufnagel (SAD) 1.96

Marija Vuković (Crna Gora) 1.94

Imke Onen (Nemačka) 1.93

Vašti Kaningem iz SAD se povukla.

Uoči takmičenja

Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici počelo je danas, a poljski grad Torunj biće domaćin najboljim atletičarima od 20. do 22. marta.

Srbija je na takmičenje u Poljsku poslala tim od devet atletičara, a Angelina Topić, kao najveća nada za osvajanje medalje, odmah izlazi na borilište. Tokom ove sezone, ona je dva puta rušila državni rekord u skoku uvis i postala prva atletičarka u istoriji Srbije koja je preskočila visinu od dva metra.

Njena forma uliva optimizam, s obzirom na pobede u Lođu (1.98 m), Beogradu (1.96 m) i Banjskoj Bistrici, gde je ostvarila skok od 2.00 metra. Uz svetsku rekorderku Jaroslavu Mahučih, Angelina Topić je jedina koja je ove godine prešla tu magičnu granicu, što opravdava velika očekivanja.

Na prethodnom Svetskom prvenstvu na otvorenom u Tokiju, Topić je pomalo neočekivano stigla do bronzane medalje, što je bila nagrada za njen naporan rad i posvećenost. Sada je pred njom novi izazov – napad na odličje na Svetskom dvoranskom prvenstvu, jedinom velikom takmičenju, uz Olimpijske igre, sa kojeg još uvek nema medalju, iako ima samo 20 godina.

Pored Jaroslave Mahučih, kao najveće konkurentkinje za medalju ističu se Australijanke Nikola Olislegers i Elenor Paterson, kao i Poljakinja Maroja Žodžik.

Autor: S.M.