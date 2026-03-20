BRAVO! Srbija ima najbolju na svetu – naša lepotica zasela na čelo!

Srpska bokserka Sara Ćirković jučerašnjom pobedom došla je na prvu poziciju svetske rang liste BoxRec. Ona je bila bolja od Viktorije Rogalinske u Budvi na Montenegro kupu i slavila je rezultatom 5:0 u Crnoj Gori.

Sara je rođena 2004. godine u Bratuncu, a boksom je počela da se bavi još u ranom detinjstvu. Pre ove titule jedan od njenih najvećih uspeha bila je titula prvakinje Evrope 2024. godine u Beogradu. Tada je u finalu kategorije do 54 kilograma ubedljivo savladala Rumunku Lakramioaru Perijok.

Ćirkovićeva je učestvovala i na Olimpijskim igrama u Parizu, ali tada nije uspela da prođe dalje od prve runde.

Veliki uspeh ostvario je i Almir Memić, koji je imao težak meč protiv Balaža Kiraljija. Tokom borbe zadobio je povredu arkade u drugoj rundi, što bi moglo da utiče na njegovo učešće na događaju „Balkan boxing 7“ koji je zakazan za 28. mart u Boru, gde bi trebalo da boksuje protiv Iaga Kizirije iz Gruzije.

Na programu borbi u Debrecinu nastupio je i Dmitrij Gorbenko, koji je u četvrtfinalu velter kategorije (do 65 kg) poražen na poene 4:1 od Francuza Iga Groa.



