NEZAPAMĆEN SKANDAL U BEOGRADU! Vaterpolistima koji su igrali na Evropskom prvenstvu u Srbiji preti doživotno izbacivanje iz sporta

Iako su se svetla na bazenu u Beogradu ugasila još u januaru, odjeci Evropskog prvenstva u vaterpolu ne jenjavaju.

Ono što je počelo kao tiha sumnja, pretvorilo se u jedan od najvećih kladioničarskih skandala u istoriji ovog sporta. Prema najnovijim saznanjima koje prenosi "Tajms of Malta", istraga je dobila dramatičan obrt. Naime, pod lupom istražitelja našlo se čak 13 vaterpolista i jedan trener.

Jezgro skandala čine aktivni reprezentativci. Izveštaji navode da se među osumnjičenima nalazi šest do sedam igrača koji su direktno branili boje Malte na turniru u Beogradu, gde je ova selekcija zauzela 13. mesto. Iako se niko od njih, prema trenutnim podacima, nije kladio na direktne ishode utakmica sopstvene reprezentacije, njihova umešanost u klađenje na druge mečeve finalnog turnira predstavlja grubo kršenje svih sportskih kodeksa.

Ključni dokazni materijal prikupila je Malteška uprava za igre na sreću (MGA), koja je prošle nedelje policiji dostavila obiman dosije. Izveštaj identifikuje 14 osoba koje su vršile uplate na mečeve Evropskog prvenstva.

Istraga je dobila i globalnu dimenziju jer se u proces uključio i Međunarodni olimpijski komitet (MOK), što ukazuje na to da su razmere potencijalne korupcije veće nego što se prvobitno mislilo. Evropska plivačka federacija (European Aquatics) u stalnom je kontaktu sa malteškim vlastima i zahteva potpuni uvid u policijske spise kako bi pokrenula sopstvene disciplinske postupke.

Ukoliko se sumnje potvrde, akterima preti suspenzija iz svih sportskih aktivnosti u trajanju od dve do četiri godine, što bi za većinu njih značilo i definitivan kraj profesionalne karijere.

Tajming ovog skandala nije mogao biti gori za Maltu. Ova ostrvska država treba da bude domaćin Svetskog kupa Divizije B u aprilu, a potencijalna suspenzija polovine nacionalnog tima ostavila bi reprezentaciju potpuno desetkovanu pred domaćom publikom.

Autor: D.Bošković