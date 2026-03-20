Evo koliko novca je Angelina Topić zaradila za srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu

Trenutno najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju nakon što je u pravoj drami podelila drugo mesto sa još dve rivalke i tako osvojila medalju na takmičenju na kom nije nikada u dosadašnjoj karijeri.

Do velikog uspeha Angelina je došla drugim najboljim rezulatom u karijeri od 1.99 metara, čime se upisala zlatnim slovima u istoriju naše atletike. Neverovatan je to uspeh, sa samo 20 godina.

Drugu poziciju zajedno sa Angelinom zauzele su i Australijanka Nikola Olislegers i Ukrajinka Julija Levčenko, dok je svetska rekoderka Jaroslava Mahučih sa 2.01 došla do zlata i još jedne medalje za Ukrajinu.

Novom medaljom na SP Angelina se učvrstila na trećem mestu rang liste, a zaradila je sjajnu sumu novca. Čak 20 hiljada dolara sleduje za drugo mesto.

Tačku na dvoransku sezonu, najbolju u karijeri, stavila je Topićeva na najbolji mogući način, a osim srebra na SP, pamtićemo i državni rekord iz Banjske Bistrice od 2 metra!

NAŠA ANGELINA TOPIĆ JE VICEŠAMPION EVROPE: Fantastična srpska atletičarka osvojila SREBRNU medalju na Evropskom prvenstvu

BRAVO! Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

'JA SAM RODILA VANZEMALJCA': Ko je majka Angeline Topić? Biljana je i sama velika šampionka

'BILA SAM STVARNO BLIZU' Prvo oglašavanje Angeline Topić nakon što joj je za milimetar IZMAKLO zlato na Svetskom prvenstvu

ZLATNA ANGELINA TOPIĆ SLETELA U BEOGRAD: Svetsku šampionku je dočekao predsednik Atletskog saveza Srbije

Ogroman uspeh! Angelina Topić peta na Svetskom prvenstvu u Glazgovu