PUCA OD PONOSA! Oglasio se Dragutin Topić nakon Angelininog SREBRA na Svetskom prvenstvu: Još jedna u nizu! (FOTO)

Srbija ima vicešampionku sveta! Angelina Topić pokorila je visinu od 1,99 metara u Torunju i popela se na svetsko postolje, a prva reakcija njenog oca i trenera Dragutina Topića najbolje opisuje kakvu šampionku imamo!

Mlada srpska kraljica sportova, Angelina Topić, osvojila je srebrnu medalju u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, u Poljskoj. U paklenoj konkurenciji, Angelina je još jednom pokazala da je "čudo od deteta" i da srpska atletika ima blistavu budućnost.

Topićeva je do svetskog srebra stigla preskočivši 1,99 metara. Svoju dominaciju i sigurnost pokazala je tako što je iz prvog pokušaja preskakala visine na 1,89, 1,93, 1,96 i konačnih 1,99 metara. Iako je tri puta bila blizu da savlada i magičnu granicu od 2,01 metara, ovoga puta joj je to zamalo izmaklo.

Odmah nakon velikog uspeha, oglasio se njen otac i trener, proslavljeni as Dragutin Topić. On je na svom Instagram profilu podelio sliku svoje ćerke uz kratku, ali moćnu poruku koja je zapalila društvene mreže:

"Još jedna u nizu. Vicešampionka sveta!"

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik, koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara. Srebrne medalje, pored naše Angeline, osvojile su i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su imale identičan rezultat od 1,99 metara.

