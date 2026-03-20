Trenutak za istoriju i pamćenje, Angelina Topić izašla na podijum po srebro, o jednom detalju svi pričaju

Najbolja srpska atletičarka u ovom momentu Angelina Topić zaključila je zimsku sezonu srebrnom medaljom na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, koje je u specifičnom spletu okolnosti podelila sa još dve koleginice.

Rezultatom od 1.99 metara, drugim najboljim u njenoj karijeri, ali i u istoriji Srbije, rekorderka naše zemlje, odnedavno i članica kluba 2 metra, Angelina je opravdala svoja očekivanja, a napadom na 2.01 pokazala da će verovatno najbolji rezultat tokom 2026. dodatno biti pomeren.

Angelina Topić je blistala na podijumu, sa osmehom na licu preuzela je svoju srebrnu medalju, čime je produžila niz uspeha sa velikih takmičenja, započet u Tokiju na SP u septembru 2025.

Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju svih ljubitelja atletike jeste izgled podijuma. Na najnižem stepeniku nije bilo nikoga, bronza u skoku uvis ovog puta nije postojala, dok je na srednjem osim Angeline, mesta bilo i za Australijanku Nikolu Olislegers i Ukrajinku Juliju Levčenko.

Situacija koja se ne pamti, a Angelina Topić je tako drugi put u karijeri zaredom doživela da deli stepenik, pošto je to uradila sa Jaroslavom Mahučih u Tokiju na najnižem, koja je sa 2.01 sada stala na najviši.

Autor: S.M.