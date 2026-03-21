BRAVO! Simić iskovao zlato u Debrecinu (FOTO)

Mladi i prekaljeni srpski bokserski šampion, 22- godišnji Rastko Simić osvojio je zlatnu medalju na jubilarnom 70. “Bočkai kupu” u mađarskom Debrecinu.

U borbi za zlato Simić je u kruzer kategoriji (do 85 kg) savladao domaćeg reprezentativca Pala Kovača ubedljivo 5:0.

Visoki i stameni srpski bokserski as Rastko demonstrirao je vrhunski boks tokom celog turnira. U polufinalu ovog tradicionalnog turnira Simić je deklasirao u tri runde Mađara Mihalja Batoria - 5:0, dok je Almir Memić u srednjoj (do 75 kg) pobedio četvrtfinalni meč na poene domaćeg borca Balaža Kiraljia – 4:1, ali je u drugoj rundi povredio arkadu zbog čega nije mogao izaći na polufinalni meč.

Naš treći predstavnik u Debrecinu, Dmitrij Gorbenko, u četvrtfinalu velter kategorije (do 65 kg) poražen je na poene 4:1 od Francuza Iga Groa. Bio je to u taktičko-tehničkom smislu, okršaj dvojice majstora boksa.

BSS BSS BSS BSS Previous Next

Boje Srbije u Debrecinu branili su i Artur Ngapetjan (do 55 kg) i Marko Pižurica (do 90 kg) koji su zaustavljeni na samom startu takmičenja iako su pružili sjajne partije.

Na turniru u Debrecinu učestvovalo je 203 boksera i bokserki iz 19 zemalja, 127 muškaraca i 76 žena. Za medalje su se borili predstavnici: Engleske, Austrije, Azerbejdžana, Australije, Češke, Finske, Francuske, Holandije, Hrvatske, Litvanije, Mađarske, Moldavije, Rumunije, Škotske, Španije, Srbije, Slovačke, Ukrajine i Velsa.

Autor: Jovana Nerić