OSTAVIO SVE U NEVERICI! Evo šta je Luka Dončić uradio tokom utakmice karijere (VIDEO)

Luka Dončić je juče odigrao jednu od najboljih utakmica karijere. On je u pobedi nad Majamijem 134:126 postao prvi igrač Lejkersa od Kobija Brajanta koji je prešao kotu 60.

Legendarni Kobi je to uradio na oproštaju, a Dončić usred sezone.

U noći punoj jubileja zvezda Lejkersa uspela je malo i da odmori.

Na pauzi između četvrtina kamere su uhvatile Dončića kako drema, ne obazirući se na buku u dvorani.

Slovenački superstar, koji proživljava težak emotivan period nakon raskida sa verenicom, u životnoj je formi, pošto je na poslednjih osam utakmica postigao čak 327 poena.

