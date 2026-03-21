OSTAVIO SVE U NEVERICI! Evo šta je Luka Dončić uradio tokom utakmice karijere (VIDEO)

Luka Dončić je juče odigrao jednu od najboljih utakmica karijere. On je u pobedi nad Majamijem 134:126 postao prvi igrač Lejkersa od Kobija Brajanta koji je prešao kotu 60.

Legendarni Kobi je to uradio na oproštaju, a Dončić usred sezone.

U noći punoj jubileja zvezda Lejkersa uspela je malo i da odmori.

Luka Doncic after scoring 60 against the Heat on the second half of a back-to-back



“I’m tired as shit”



(h/t @LukaUpdates)pic.twitter.com/uH5Ouzivul — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 20. март 2026.

Na pauzi između četvrtina kamere su uhvatile Dončića kako drema, ne obazirući se na buku u dvorani.

After dropping 60, Luka Doncic sits in silence, no celebration, no smile. It all fades fast, and he probably realizes that at the end of the day it’s just basketball… there’s still no one waiting for him at home, and he still misses his kids. 💔 pic.twitter.com/u5plyL3oM3 — Hoops (@Hoopss) 20. март 2026.

Slovenački superstar, koji proživljava težak emotivan period nakon raskida sa verenicom, u životnoj je formi, pošto je na poslednjih osam utakmica postigao čak 327 poena.

Autor: A.A.