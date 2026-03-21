'SVE ŠTO RADIM JE ZA SREĆU SVOJIH ĆERKI' Luka Dončić traži od suda odbacivanje alimentacije, isplivali svi detalji nove drame oko dece

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, našao se u centru pravne drame sa bivšom verenicom Anamarijom Goltes, a ceo slučaj poprima ozbiljne razmere i vodi se na relaciji Amerika – Slovenija.

Prema informacijama do kojih je došao TMZ Sports, zvezda Los Anđeles Lejkersa povukla je konkretan potez i u petak podnela zahtev sudu u okrugu Los Anđelesa da odbaci tužbu svoje bivše partnerke. Razlog je jasan – Goltesova je postupak pokrenula u Kaliforniji, iako se njihova deca nalaze u Sloveniji.

U sudskim dokumentima Dončić i njegova advokatica Laura vaser naglašavaju da ni on ni njihove ćerke nisu rezidenti Kalifornije. Slovenački as tvrdi da već mesecima pokušava da postigne dogovor sa Anamarijom i da je nagovori da se sa decom preseli u SAD, ali bez uspeha, pošto se ona još prošlog maja vratila u Sloveniju. Upravo ta fizička distanca, kako je ranije istaknuto, bila je jedan od ključnih razloga za raskid veridbe.

Dodatno, Dončić ističe da je još u februaru pokrenuo postupak u Sloveniji, koji uključuje pitanja starateljstva i alimentacije, pre nego što je Goltesova početkom ovog meseca odlučila da slučaj prebaci pred američke sudove.

Košarkaš takođe naglašava da već snosi sve troškove za njihove ćerke, dvogodišnju Gabrijelu i četvoromesečnu Oliviju, podsećajući da ima trogodišnji ugovor vredan čak 165 miliona dolara. Upravo zbog toga smatra da je pokretanje postupka u Kaliforniji pokušaj da se izabere povoljniji sud, poznat po visokim iznosima alimentacije.

Prilikom raskida veridbe, Dončić je za ESPN jasno poručio:

- Sve što radim, radim za sreću svojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji mogući život.

Na kraju, Dončić od suda traži da odbaci tužbu podnetu u Kaliforniji, uz obrazloženje da je pravno neosnovana i proceduralno neispravna.



Autor: Jovana Nerić