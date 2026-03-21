AKTUELNO

Ostali sportovi

OLIMPIJAC IZNENADA PREMINUO U 27. GODINI: Velika tragedija potresla celu planetu

Izvor: Kurir/ The Sun, Foto: Pixabay.com ||

Nova tragedija potresla je svet sporta! Litvanski biatlonac Linas Banis preminuo je iznenada u 27. godini, što je potvrdio i zvanični savez Litvanije, dok se od mladog sportiste opraštaju kolege i navijači širom planete!

ŠOKANTNA VEST UZDRMALA SPORTSKU JAVNOST

Litvanski biatlon savez oglasio se potresnim saopštenjem:

"Tragična vest šokirala je litvansku biatlonsku porodicu – preminuo je Linas Banis, imao je samo 27 godina. Predstavljao je Litvaniju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022, na tri Svetska prvenstva i u Svetskom kupu, a tokom karijere bio je i državni šampion."

Banis je karijeru završio prošle godine, 2024, a vest o njegovoj smrti ostavila je sve u neverici.

OPROŠTAJ KOJI KIDA DUŠU

Za subotu, 21. mart, zakazana je sahrana, dok se društvene mreže usijavaju od oproštajnih poruka.

Poruke saučešća stižu sa svih strana – od biatlonskih organizacija, sportista, ali i navijača koji ne mogu da veruju šta se dogodilo. Mnogi ističu da je reč o velikom gubitku za sport.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu, Banis je sa reprezentacijom zauzeo 14. mesto u štafeti 4x7,5 kilometara.

DRUGA SMRT KOJA LEDI KRV U ŽILAMA!

Ovo je već druga tragedija koja je pogodila biatlon u kratkom roku! Podsetimo, krajem prošle godine preminuo je još jedan biatlonac – Norvežanin Sivert Gutorm Baken, takođe u 27. godini.

On je pronađen mrtav u hotelskoj sobi tokom priprema u italijanskim Alpima, dok se borio za mesto u olimpijskom timu Norveške.

Generalna sekretarka norveškog saveza Emilija Nordskar tada je izjavila:

"Naše misli su pre svega uz Sivertovu porodicu i njegove najbliže, kako u Norveškoj tako i širom sveta."

Dve tragedije u tako kratkom periodu ostavile su sportsku javnost u šoku, dok se navijači i dalje opraštaju od mladih života koji su prerano ugašeni.

Autor: Marija Radić

#Linas Banis

#Litvanija

#Smrt

#Tragedija

#olimpijac

