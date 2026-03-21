ŠTA ĆE REĆI U HUMSKOJ? Blagojević odneo još jednu veliku pobedu!

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Novi-stari trener crno-belih ima razlog za zadovoljstvo.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije odlučio je da je pravni spor između trenera Srđana Blagojevića (52) i FK Partizan, koji je pokrenut u smiraj prošle godine, završen pobedom povratnika na klupu crno-belih.

Pravosnažnom presudom je rešeno da vicešampion Superlige isplati Blagojeviću sva potraživanja do isteka prethodnog ugovora, koji važi do juna 2026. godine, uključujući i sve garantovane zarade, piše "Telegraf".

Međutim, iskusni stručnjak se u međuvremenu vratio na klupu "parnog valjka" i dogovorio se klubom iz Humske, pristavši da se odrekne dela novca, da bi olakšao finansijsku situaciju Partizana.

Ovaj sporazum je ostvaren u saradnji sa predsednikom Rasimom Ljajićem, generalnim direktorom Dankom Lazovićem i potpredsednicom za poslovnu politiku Milkom Forcan.

Prema postignutom dogovoru, bivši strateg Astane, Debrecina, IMT, Inđije... naplatiće dugovanja zaključno sa potpisivanjem novog ugovora početkom marta, dok se odrekao preostale četiri mesečne plate iz prethodnog boravka na klupi crno-belih.

POVEZANE VESTI

Fudbal

ŠOK U HUMSKOJ! Blagojević više nije trener Partizana (FOTO)

Košarka

PRVE REČI ŽELJKA OBRADOVIĆA POSLE POBEDE NAD MONAKOM! Ni Žoc ne zna šta se dogodilo večeras: To je teško objasniti...

Košarka

Željko Obradović pružio podršku Dejanu Milojeviću: Nažalost, dobio sam informaciju šta se desilo...

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ ZAGRMEO PRED PUT U DUBAI: 'Moramo da zaboravimo sve što je bilo'

Fudbal

Mijatović o novom treneru Partizana: Blagojević je najbolji izbor, ima maksimalan autoritet

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ PRED SPARTAK: Očekuje nas teško gostovanje protiv ozbiljnog tima!