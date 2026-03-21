ŠTA ĆE REĆI U HUMSKOJ? Blagojević odneo još jednu veliku pobedu!

Novi-stari trener crno-belih ima razlog za zadovoljstvo.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije odlučio je da je pravni spor između trenera Srđana Blagojevića (52) i FK Partizan, koji je pokrenut u smiraj prošle godine, završen pobedom povratnika na klupu crno-belih.

Pravosnažnom presudom je rešeno da vicešampion Superlige isplati Blagojeviću sva potraživanja do isteka prethodnog ugovora, koji važi do juna 2026. godine, uključujući i sve garantovane zarade, piše "Telegraf".

Međutim, iskusni stručnjak se u međuvremenu vratio na klupu "parnog valjka" i dogovorio se klubom iz Humske, pristavši da se odrekne dela novca, da bi olakšao finansijsku situaciju Partizana.

Ovaj sporazum je ostvaren u saradnji sa predsednikom Rasimom Ljajićem, generalnim direktorom Dankom Lazovićem i potpredsednicom za poslovnu politiku Milkom Forcan.

Prema postignutom dogovoru, bivši strateg Astane, Debrecina, IMT, Inđije... naplatiće dugovanja zaključno sa potpisivanjem novog ugovora početkom marta, dok se odrekao preostale četiri mesečne plate iz prethodnog boravka na klupi crno-belih.

Autor: A.A.