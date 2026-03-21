JEDVA ČEKA DERBI! Penjaroja otkrio šta će biti ključno u duelu sa Zvezdom

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred meč četvrtog kola Top 8 faze ABA lige da je večiti derbi uvek posebna utakmica i dodao je važno da se njegova ekipa dobro pripremi za duel za Crvnom zvezdom.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni.

- Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvek posebna utakmica, ali na kraju, ipak reč o meču regularnog dela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je reč o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski naveo je da svi u ekipi jedva čekaju utakmicu protiv Zvezde.

- Trener je posle meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vreme igramo dobro, dobro se osećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije - izjavio je Pokuševski.

Partizan je vodeći na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i jednim porazom, a Zvezda se nalazi na četvrtom mestu sa učinkom 14-5.

Autor: Jovana Nerić