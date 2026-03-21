BRUTALNA POBEDA SARE ĆIRKOVIĆ: Najbolja na svetu izudarala Kazahstanku i osvojila zlato!

Najbolja srpska bokserka i trenurno prva na svetu na rang listi u svojoj kategoriji, Sara Ćirković, osvojila je titulu na Montenegro kupu u Budvi!

Sara je bila dominantna protiv Tomiris Mizrakul iz Kazahstana i zasluženo je došla to zlata!

Ovo je četvrto zlato za srpsku reprezentaciju na Montenegro kupu, pošto su do najsjajnijeg odličja ranije došle i Nikolina Gajić, Anastasija Lukajić i Jelena Zekić.

Već na samom zagrevanju sa trenerom Mirkom Ždralom, moglo je da se vidi koliko je Sara Ćirković spremna i fokusirana, a to je kasnije prenela i u ring protiv Kazahstanke.

Sara je u prvoj rundi potpuno dominirala, zadala je ozbiljne udarce Kazahstanki, koju je malo i uzdrmala, dok je selektor uzvicima "Bravo, tako je" slavio u korneru.

Nastavilo se tako i u drugoj rundi, koja je ponovo pripala Sari, a isto je bilo i u trećoj, pa su sudije jednoglasno dodelili pobedu Srpkinji!

Sara je zadala nekoliko brutalnih udaraca u lice rivalki, koja je u jednom momentu završila i na podu, ali je tu bilo i malo odgurivanja. Ipak, dominacija je bila potpuna i Sara je opravdala epitet najbolje na svetu u svojoj konkurenciji.

Autor: D.Bošković