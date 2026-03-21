Evo koliko novca je Ivana Španović osvojila za šesto mesto na Svetskom prvenstvu

Nije medalja, ali rezultat koji je Ivana Španović ostvarila na Svetskom dvoranskom prvenstvu svima nam uliva optimizam! U Torunju je kraljica srpske atletike sa 35 godina zauzela šestu poziciju.

Njen rezultat od 14.35 metara je drugi najbolji u karijeri, a još dva puta je išla preko 14 metara. Od svih Evropljanki, ona je bila najbolja i stala je nadomak elite troskoka, iako se ona tokom karijere primarno bavila skokom udalj.

U prvoj seriji je Španovićeva ostvarila sjajan rezultat, nakon prve serije čak bila i treća, ali su je do kraja nadmetanja pretekla pojedine devojke. Lejanis Perez Ernandez iz Kube je sa 14.95 izjednačila rezultat godine i uzela zlato, srebro je pripalo svetskoj rekorderki iz Venecuele Julimar Rohas sa 14.86, dok je bronzu uzela Sali Sar iz Senegala sa 14.70.

Glavni cilj Ivane Španović ostaje isti, a to je Evropsko prvenstvo u Birmingemu na leto, gde bi ovim rezultatom lagano osvojila zlato. Takođe, sledi potera za novim državnim rekordom, koji drži Biljana Topić, sa 14.56 metara.

Osim šeste pozicije, Ivana može biti srećna i jer je zauzela poslednje mesto koje donosi novčanu nagradu, što je u ovom slučaju 4.000 dolara.

