JEZIVA TRAGEDIJA U KLINI: Fudbaler ubio svog brata na Kosovu

Izvor: Pink.rs/Kurir

Tragične vesti dolaze sa Kosova i Metohije, gde je Faruk Isufi iz Kline preminuo nakon pucnjave iz vatrenog oružja u naselju Bokšić u Klini.

Za ubistvo se sumnjiči njegov brat, Jetmir Isufi, bivši fudbaler Dukađinija, nakon verbalne svađe, prenosi "Sinjali".

U međuvremenu se oglasilo i Osnovno tužilaštvo u Peći, koje je saopštilo da je osumnjičeni uhapšen i da mu je po nalogu državnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati, prenosi Gazeta Express.

- Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je usled teških povreda preminula. Smrt žrtve konstatovao je dežurni lekar iz Regionalne bolnice u Peći - navodi se, između ostalog, u saopštenju.

Iz tužilaštva je takođe saopšteno da su na lice mesta izašle sve relevantne policijske jedinice, kao i državni tužilac iz Odeljenja za teška krivična dela, koji su zaplenili oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ovom slučaju, kao i druge relevantne dokaze.

Autor: Iva Besarabić

Fudbal

Tuga u svetu sporta: Preminuo poznati fudbaler, igrao je i protiv Piksija

Fudbal

TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Preminuo čuveni svetski fudbaler - Doživeo SRČANI UDAR

Fudbal

Tragedija! Poginuo fudbaler koji je bio na probi u Partizanu... Imao je samo 18 godina!

Fudbal

Jeziva tragedija! MLADI FUDBALER (16) POGINUO NEKOLIKO DANA PRE REALIZACIJE VELIKOG TRANSFERA

Ostali sportovi

Nezapamćena tragedija! POGINUO MLADI BICIKLISTA (19): Pao tokom trke, ostao mrtav na licu mesta

Ostali sportovi

OGROMNA TRAGEDIJA NA ZAVRŠNOM MASTERSU U TORINU: Dvojica navijača izgubila život, jedan se srušio usred meča i nije mu bilo spasa!