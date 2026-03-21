AKTUELNO

Ostali sportovi

TRAGEDIJA POTRESLA SRPSKI FUDBAL: Iznenada umro bivši fudbaler (26) Mladosti iz Lučana

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Igrač ovog kluba i bivši član lučanske Mladosti, M.V. preminuo je iznenada u 26. godini.

On je nastupao za Mladost iz Lučana nekoliko sezona, a pored toga je bio na pozajmicama u FAP-u iz Priboja, kao i u Savincu.

Tokom sezone 2022/23 postigao je i gol za Mladost u Superligi Srbije protiv Radnika iz Surdulice u šestom kolu u pobedi od 3:2.

- On nije bio samo izuzetan fudbaler, već i divan čovek, saigrač i prijatelj. Njegova posvećenost, borbenost i ljubav prema klubu zauvek će ostati deo naše svlačionice i naših srca. U ovom teškom trenutku upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, vaš FK Savinac - napisali iz ovog kluba.

M. V. rođen je 5. janaura 2001. godine u Užicu. Igrao je na poziciji centralnog beka.

Autor: Iva Besarabić

#Fudbaler

#Lučani

#Smrt

#Tragedija

#Tuga

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

MMA borac (26) iznenada umro na muzičkom festivalu

Fudbal

TUGA! Umro bivši fudbaler Crvene zvezde

Košarka

NEZABELEŽENA TRAGEDIJA POTRESLA SRPSKI SPORT: Mladi košarkaš preminuo na svoj 15. rođendan!

Fudbal

Tuga do neba: Iznenada preminuo mladi srpski fudbaler

Ostali sportovi

OLIMPIJAC IZNENADA PREMINUO U 27. GODINI: Velika tragedija potresla celu planetu

Ostali sportovi

NOVA TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Bivši šampion sveta UMRO U HOTELSKOJ SOBI