Partizan i zvanično krunisao sezonu: pehar i individualna priznanja za Šljukića i Aksentijevića

Futsal klub Partizan ubedljivo je savladao ekipu KMF Partenon rezultatom 10:2. Strelci za crno-bele bili su: Dejan Jovanović (3', 13'), Ognjen Pajković (18', 30'), Caique Costa Oliveira (20',39'), Drago Šljukić (23', 31', 40') i Denis Ramić (34').

Ovom pobedom crno-beli su na dominantan način krunisali veoma uspešnu sezonu i osvojili titulu u Drugoj futsal ligi.

Predsednik Futsal kluba Partizan, gospodin Nenad Masal, sumirao je utiske vezane za celokupnu sezonu, ali i izneo planove za budućnost kluba:

"Zadovoljan sam osvojenom titulom i plasmanom u najviši rang - iskreno to je bio cilj. Ostala bi žal da pored svih želja, uslova i mogućnosti nismo ostvarili cilj koji smo zacrtali na početku sezone. Sezona nije završena, imamo još jedan zanimljiv deo, tako da ćemo malo odmoriti pa nastavljamo dalje. Sad sledi Final Four Kupa Srbije - cilj je uvek da osvojimo trofej. Bilo bi lepo da osvojimo taj treći trofej u ovoj sezoni. Ponosan sam na mnogo stvari. Tebalo bi baš dosta da pričamo ali u suštini najbitniji je rezultat – došli smo do tog elitnog ranga koji sada menja sve. Otvaraju nam se mnoge ozbiljne prilike. Plan za narednu sezonu je titula! Cilj je da osvojimo titulu i onda igramo Ligu šampiona, ali da igramo Ligu šampiona takmičarski isto kao što igramo svuda gde učestvujemo".

Šef stručnog štaba, Igor Šošo zadovoljan je postignutim uspehom:

"Na kraju svega želeo bih da čestitam igračima i celom stručnom štabu i upravi kluba na zasluženom ulasku u Prvu ligu. Ostalo nam je još takmičenje u Kupu Srbije u Smederevu, ali svi ostali ciljevi su ispunjeni. Ponosan sam na celokupnu ekipu i na to što su danas dodeljene i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Ipak, najemotivniji događaj danas je trenutak kada se Milan Živić oprostio od futsala. On nam je svima prirastao srcu. Sada ćemo malo da odmorimo i uživamo, a onda se pripremamo za polufinale Kupa Srbije".

Miodrag Aksentijević proglašen je za najboljeg golmana Druge Futsal lige Srbije:

"Ja bih se zahvalio saigračima koji su bili deo cele ove predstave godinu dana. Njihov uticaj na dobijanje svih ovih pehara, pa i mog priznanja za najboljeg golmana, je veliki. Svaka nagrada koju smo pojedinačno dobili je bila plod timskog duha i najvažnija nagrada - ovaj pehar, je potvrdio da su od početka sezone naši ciljevi bili realni. Plasirali smo se u Super ligu, osvojili Kup Beograda. U Kupu Srbije ćemo ići do kraja. Nadamo se da ćemo uspeti neki pehar da dobijemo i možda osvojilo duplu krunu! "

Drago Šljukić proglašen je za najboljeg igrača Druge lige:

"Najvažnije je da smo osvojili Drvu ligu, ali to smo već znali pre četiri kola. Posebno mi je drago i za te druge dve titule, preciznije priznanja, koja su pripala našem klubu. Bilo ko iz naše ekipe da je dobio priznanje za najboljeg igrača bilo bi zasluženo. Meni je drago da sam ja kao pojedinac prepoznat u toj grupi koja je zaista iznela ovu celu sezonu profesionalno. Mislim da smo zasluženo osvojili sve te pehare, čak i taj za fer-plej".

Futsal klubu Partizan pripao je i poseban pehar za fer - plej, koji je uručen kapitenu Urošu Krasniću:

"Sezona je bila prilično duga, počeli smo u avgustu. Zaista smo se potrudili iz treninga u trening da napredujemo, ekipa je rasla svakog dana. Zaista sam ponosan na sve i na kraju mislim da to stvarno baš onako kako treba da bude – mi smo šampioni i to zasluženo! Najvažnije je da smo prvi, ali jako je lepo što smo osvojili nagradu za fer - plej. Dobar je podatak da smo da smo ekipa sa najmanje prekršaja u ligi. Dominirali smo, to znači da je lopta bila većinom kod nas, da smo mi bili ti koji su napadali, nismo pravili puno faulova. Zaista lep podatak i priznanje".

Posebno emotivan trenutak bio je na početku drugog poluvremena kada je Milan Živić odigrao poslednji pas i zvanično završio profesionalnu karijeru:

"Mnogo mi je drago da smo uspeli u početnom cilju. Osvojili smo titulu, plasirali smo se na Final Four Kupa Srbije i nadam se da ćemo osvojiti i taj trofej. Za kraj moje karijere, u četrdeset sedmoj godini, opet sam postao prvak sa momcima koji su to zaslužili, koji su impresivno odradili ovu celu sezonu. Najbolja smo ekipa u ligi ubedljivo. Ostao sam bez reči, bez teksta kada su mi saigrači i stručni štab pripremili iznenađenje. Stvarno, puno emocija. Tu sam uvek za njih. Oni su mene čuvali godinu dana i naravno da sam ja za njih tu, sve što mogu da pomognem. Završio sam trenersku licencu i prelazim u trenere, a što se Futsal kluba Partizan tiče, nadam se da ćemo sledeće godine u ovo vreme slaviti titulu, i od septembra sledeće godine igrati Ligu šampiona! "

Futsal klub Partizan ostvario je postavljene ciljeve, ali sada se okreće pripremama za polufinale Kupa Srbije, sa najvišim ciljevima.

Autor: Iva Besarabić