DUPLANTIS POKORIO POLJSKU: Novo zlato za neverovatnog Šveđanina

Švedski skakač s motkom Armand Duplantis osvojio je zlatnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.

Svetski rekorder je do zlata stigao sa preskočenih šest metara i 25 centimetra, što je novi rekord šampionata. Duplantis je tako osvojio četvrtu titulu svetskog dvoranskog prvaka.

Srebrno je pripalo grčkom atletičaru Emanuil Karalis sa preskočenih 6,05 metara, dok se bronzom okitio Austrlijanac Kurtis Maršal sa 5,95 metara.

Italijanka Nadija Batokleti osvojila je zlato u trci na 3.000 metara sa vremenom 8:57,64 minuta. Amerikanka Emili Mekaj je kroz cilj prošla kao druga (8:58,12), dok je bronzanu medalju osvojila Australijanka Džesika Hal (8:58,18).

U muškoj konkurenciji na 3.000 metara slavio je Britanac Džoš Ker koji je kroz cilj prošao za 7:35,56 minuta. On je iza sebe ostavio Amerikanca Kola Hokera (7:35,70) i Francuza Jana Šriba (7:35,71).

Čehinja Lurdes Glorija Manuel postala je svetska dvoranska prvakinja na 400 metara, pošto je finalnu trku završila za 50,76 sekundi. Poljakinja Natalija Bukovecka osvojila je srebro (50,83), dok je bronza otišla u ruke Holanđanki Like Klaver (51,02).

Poljak Jakub Šimanski slavio je u finalu trke 60 metara s preponama sa vremenom 7,40 sekundi. On je bio brži od Španca Enrikea Ljopisa (7,42) i Amerikanca Treja Kaningama (7,43). ; U poslednjem finalu današnjeg dana, Italijanka Zajnab Doso osvojila je zlatnu medalju na 60 metara, pretrčavši tu deonicu za tačno sedam sekundi. Srebro je pripalo Amerikanki Džejšes Sirs (7,03), a bronza Džulijen Alfred iz Svete Lucije (7,03).

Autor: Iva Besarabić