BIĆE VATRENO! Crvena zvezda dočekuje Partizan u najvažnijoj utakmici srpske košarka

Najveća košarkaška utakmica srpske klupske košarke biće odigrana u nedelju u okviru četvrte runde top osam faze ABA lige, a u Beogradskoj areni Crvena zvezda će ugostiti ekipu Partizana.

Za razliku od Evrolige, gde su crveno-beli u borbi za plej-of i plej-in fazu, a crno-beli odavno van konkurencije, u regionalnom prvenstvu je situacija nešto drugačija. Partizan je lider uoči ovog kola sa skorom 18-1, a probaće da ostane na prvom mestu trijumfom u derbiju, pošto je Dubai u međuvremenu takođe upisao 18. trijumf.

Sa druge strane je Zvezda, koja je četvrta sa skorom 14-5 i u poteri za trećom pozicijom i ekipom Budućnosti. U slučaju slavlja protiv najvećeg suparnika, imaće isti broj slavlja kao Podgoričani i preuzeće treću poziciju.

U duel Zvezda ulazi posle porqaza od Panatinaikosa u Atini, dok je Partizan pobedio Pariz u gostima u Evroligi.

