Pet zlatnih medalja za Srbiju na 'Montenegro kupu'! Sara Ćirković proglašena za najbolju bokserku na ovom takmičenju (FOTO)

Srbija je ponosna, zlato sija na grudima naših šampiona plemenite veštine! Šest srpskih reprezentativaca u boksu u finalu međunarodnog turnira “Montenegro kup” borilo se za pobedničko postolje. Zlatne medalje osvojili su Sara Ćirković (do 54 kg), Jelena Zekić (do 57 kg), Anastasia Lukajić (do 65 kg), Nikolina Gajić (do 70 kg), kod muškaraca Filip Džida (do 70 kg), srebro je otišlo u ruke Kristine Kuluhove (do 60 kg), a Ljubiši Staletoviću (do 55 kg) - bronza. Srbija je na turniru u učestvovala sa 11 predstavnika, četvoricom u muškoj i sedam u ženskoj konkurenciji i proglašena je za najuspešniju reprezentaciju na turniru, a pehar namenjen najboljoj ekipi uručen je selektoru svih ženskih selekcija Srbije Mirku Ždralu.

Sara Ćirković je proglašena za najbolju bokserku na ovom takmičenju.

Zlatni dan za Srbiju u Budvi startovala je Jelena Zekić osvojivši zlato u pero kategoriji (do 57 kg) pobedom nad Adelijom Asilbeg Kizi iz Kirgistana 5:0. U polufinalu Zekićeva je pobedila Australijanku Holi Perdikaris na poene 4:1.

Usledilo je srebro u lakoj kategoriji (do 60 kg) za srpsku reprezentativku Kristinu Kuluhova. U finalu je zaustavljena od predstavnice Crne Gore Bojane Gojković 1:4. U polufinalu Kuluhova je savladala Džesmin Pul iz Australije jednoglasnom odlukom sudija – 5:0.

Anastasia Lukajić u finalu velter kategorije (do 65 kg) savladala je Poljakinju Anastaziju Mihalek 5:0 i osvojila zlatno odličje. U polufinalu bila je bolja takođe od Poljakinje Veronike Džiubek.

Seriju pobeda srpskih bokserki nastavila je Nikolina Gajić. U meču polusrednje kategorije (do 70 kg) u borbi za zlatnu medalju savladala je Poljakinju Aleksandre Cirek 4:0. U polufinalu Gajićeva je bila bolja od Poljakinje Amelije Kostrževe.

Prva na svetskoj rang listi bokserki u kategoriji do 54kg, trofejna Srpkinja Sara Ćirković u finalnom meču “Montenegro kupa” u Budvi, u bantam kategoriji bila je ubedljiva u duelu sa Tomiris Mirzakul iz Kazahstana i stigla do novog zlata za Srbiju. U polufinalu Sara je deklasirala Poljakinju Viktoriju Rogalinski 5:0.

U finišu dana stigla je i zlatna medalja za Srbiju u muškoj konkurenciji koju je osvojio Filip Džida (do 70 kg). U borbi za pobedničko postolje Džida je boksovao protiv veoma talentovanog momka afričkog porekla Čukvuka Davida Okah-Ezeokekea iz selekcije Nemačke. U polufinalnom duelu polusrednje kategorije Džida je pobedio na poene – 5:0 predstavnika Poljske Timura Cebana.

Na „Montenegro kupu“ učestvovalo je 18 selekcija – Albanija, Ausutralija, Azerbejdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Grčka, Kazahstan, Kirgistan, Meksiko, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Srbija, Slovenija i Ukrajina sa 112 takmičara i takmičarki, 66 u muškoj i 46 u ženskoj konkurenciji.



Autor: Jovana Nerić