DONČIĆU ZBOG GNUSNE PSOVKE NA SRPSKOM JEZIKU PAO MRAK NA OČI! Zaradio tehničku koja će ga skupo koštati, pa na konferenciji otkrio šta se desilo!

Na utakmici protiv Orlanda najbolji igrač Lejkersa Luka Dončić zaradio je 16. tehničku grešku u sezoni, pa je tako dobio automatsku suspenziju od jedne utakmice i novčanu kaznu u iznosu od 5.000 dolara.
Naime, prema pravilima NBA svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna. To znači da će Luka morati ozbiljno da pripazi na ponašanje u narednom periodu, jer sledi ključan deo regularne sezone pred plej-of.
Međutim, Lejkersi su najavili žalbu, jer smatraju da je Slovencu nepravedno dodeljena 16. tehnička greška.
"(Goga) said at free throw he will f**k my whole family. And at some point, I just can't stand it. I gotta stand up for myself.”
Šta se dogodilo?
Nakon faula nad Dončićem, došlo je do razmene reči između Slovenca i bivšeg igrača Mege Goge Bitadzea. Dobacivali su nešto jedan drugom dok je Luka izvodio bacanja, ali tu nije bio kraj. Nastavili su da se prozivaju i nakon toga, pa im je arbitar dosudio po tehničku.
Trener Lejkersa Džej Džej Redik rekao je novinarima nakon utakmice da je Bitadze izazvao sukob, pošto je rekao nešto o Dončićevoj majci.
"Pokušaćemo to da ukinemo. Nisam siguran šta se dogodilo. Znam samo da su neke stvari izgovorene na jeziku koji sudije nisu mogle da razumeju o Lukinoj mami", otkrio je Redik.
Nakon toga pred novinare je izašao Luka i izneo svoju verziju priče.
"Rekao je da će j***** celu moju familiju. Nisam mogao to da podnesem, morao sam da se zauzmem za sebe."
Na pitanje novinara na kom jeziku je to rekao, Luka je odgovorio:
"Na srpskom."
"He would f*ck my whole family. It was in Serbian" pic.twitter.com/5VfuiNNxAR
Međutim, bivši as Mege tvrdi da je Dončić prvi počeo sa uvredama.
"To što je Luka rekao nije isina... Rekao je nešto o mojoj majci, što je bilo zaista neprikladno. Mi to ne govorim... Samo sam uzvratio istom merom. To je manje-više to", kaže Bitadze.
"What Luka said is not the truth… He said something about my mother, which was really inappropriate. We don't say that stuff… So I just said whatever he told me about my mother and said it back. That was pretty much it." pic.twitter.com/6QyalmF4Xj
Autor: Jovana Nerić