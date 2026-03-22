Neverovatna Ivana Španović uradila glavnu stvar na SP, evo zbog čega njeno šesto mesto vredi kao zlato

Najbolja srpska atletičarka ikada i istinska legenda Ivana Španović napravila je hrabar potez krajem leta prošle godine, uprkos problemima sa tehnikom skoka udalj, prouzrokovanih povredom koju je dugo vukla, odlučila je da nastavi karijeru i promeni disciplinu.

Krenula je da se redovno nadmeće samo u troskoku, učestvovala na Svetskom prvenstvu u Tokiju i ostala bez finala, ali je potom početkom 2026. u zimskoj sezoni pokazala šta znači biti uporan.

U subotu je na Svetskom dvoranskom šampionatu u Torunju u finalu zauzela visoko šesto mesto, ispred nje su završile samo olimpijske i svetske prvakinje i osvajačice medalja, a ona je rezultatom 14.35 metara ostvarila drugi najbolji u svojoj karijeri.

Oborila je Ivana Španović ne tako davno državni dvoranski rekord sa 14.41, a ovog puta je na velikom takmičenju ostvarila i dva dodatna skoka preko 14, što je zaista najava velikih stvari kada je ona u pitanju.

Lejanis Perez Ernandez sa 14.95, Julimar Rohas sa 14.86, kao i Sali Sar sa 14.70 osvojile su medalje, ispred su bile i Lijadgamis Povea sa 14.41, odnosno Tea Lafond sa 14.38, ali je Ivana ostvarila svoj primarni cilj, bila je najbolja Evropljanka na SP!

Naime, čak je i njen drugi skok takmičenja od 14.06 bio bolji od naredne atletičarke sa Starog kontinenta Aleksandre Načeve iz Bugarske, koja je skakala 14.06 i zauzela osmo mesto. Zbog čega je to bitno?

Odgovor leži u ciljevima Ivane Španović, koja je navela još posle Tokija da je Evropsko prvenstvo u Birmingemu u avgustu ove godine njen najveći cilj, kao i zlato na istom. Da je to sasvim realno uverili smo se tokom dvoranske kampanje, i posebno na SP u Torunju, gde je za 30 centimetara bila bolja od prve naredne suparnice.

Ivana Španović je navela i da joj je glavni cilj da se približi što više granici od 15 metara, obori nacionalni rekord, koji sa 14.56 drži Biljana Topić, a mi zaista verujemo, kao i ona sama, da se nalazi na pravom putu!

Autor: Jovana Nerić