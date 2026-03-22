LUKA DONČIĆ, DAME I GOSPODO! Tri utakmice - 133 poena, čovek je nezaustavljiv! Počeli su da ga provociraju i na SRPSKOM, ali džaba! (VIDEO)

Deveti uzastopni trijumf zabeležili su Los Anđeles Lejkersi, pošto su u dramatičnom meču na gostovanju savladali Orlando rezultatom 105:104.

Trojku za pobedu postigao je Luka Kenard na 0.6 sekundi pre kraja utakmice.

Potpuno neočekivano Kenard je izrastao u heroja, ali teško da bi gosti bili u mogućnosti da dobiju ovaj meč, da nije bilo maestralnog Luke Dončića.

Još jednu spektakularnu partiju prikazao je Slovenac - 33 poena, osam asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte.

Mnogi su strahovali da će problemi koji su ga zadesili u privatnom životu uticati na njegove igre u dresu Lejkersa, ali Slovenac je pokazao neverovatnu mentalnu snagu. U jeku skandala "eksplodirao" je na parketu!

Čovek je na poslednje tri utakmice zabeležio čak 133 poena! Ubacio je 40 Roketsima, 60 Majamiju i sada 33 Orlandu.

Lejkersi su vezali devet pobeda, a Lukine brojke u tim mečevima bile su nadrealne - na svakom je prebacio 30 poena.

Lejkersi - Indijana: 44 poena, 9 skokova, 5 asistencija..

Lejkersi - Njujork: 35 poena, 8 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Minesota: 31 poen, 11 skokova, 11 asistencija.

Lejkersi - Čikago: 51 poen, 10 skokova, 9 asistencija.

Lejkersi - Denver: 30 poena, 11 skokova, 13 asistencija.

Lejkersi - Hjuston: 36 poena, 6 skokova, 4 asistencije.

Lejkersi - Hjuston: 40 poena, 9 skokova, 10 asistencija.

Lejkersi - Majami: 60 poena, sedam skokova, tri asistencije.

Lejkersi - Orlando: 33 poena, 4 skoka, 9 asistencija.

Ove sezone Slovenac prosečno beleži 33.4 poena, 7.9 skokova i 8.4 asistencije po utakmici, što je zaista impresivno. Uz to njegovi Lejkersi trenutno zauzimaju treće mesto na Zapadu.

Protivnici sada ne biraju sredstva da ga zaustave i izbace iz takta. Prethodne noći naseo je na provokaciju centra Orlanda Goge Bitadzea i zbog toga će najverovatnije propustiti naredni meč sa Pistonsima. Navodno, Bitadze mu je na srpskom opsovao familiju, pa je Luka uzvratio istom merom. Zbog verbalnog okršaja zaradio je 16. tehničku u sezoni i zbog toga je suspendovan na jednu utakmicu.

Ipak, to ga nije sprečilo da odigra sjajno u finišu i pomogne svom timu da zabeleži još jedan trijumf.

Lebron ispisao istoriju

Meč između Orlanda i Lejkersa ostaće upamćen po još jednom impresivnom rekordu Lebrona Džejmsa. Neuništivi "Kralj" upisao je svoj 1.612. nastup u najjačoj ligi sveta i tako pretekao čuvenog Roberta Periša na prvom mestu večne liste. Lebron je meč završio sa 12 poena, šest skokova i četiri asistencije.

