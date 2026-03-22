OVO ZANIMA SVE NAVIJAČE CRVENO-BELIH: Bolomboj progovorio o svom statusu u Zvezdi i odlasku na leto

Nakon poraza od Panatinaikosa u Evroligi i pada na deveto mesto, gust raspored doneo je Crvenoj zvezdi večiti derbi pred duplo kolo Evrolige. Nije baš najbolji momenat, ali kako crveno-belima, tako i ostalima.

Ako ništa, problemi sa povredama su stvar prošlosti, maltene sve igrače trener Saša Obradović ima na raspolaganju, uključujući Džoela Bolomboja. Ipak, centar ne pruža partije kao pre povrede, što ne znači da nije imao dobrih trenutaka.

Ipak, konkurencija je velika, a pauza je svakako ostavila traga. Sve navijače crveno-belih, kojima je Bolomboj miljenik, zanima da li će on ostati i sledeće sezone.

Odgovor je jednim delom i sam igrač dao:

- Voleo bih da ostanem. Nikad ne bih rekao ne, ali svakako... Ako tako bude išlo, neka bude tako. Ako ne, i to je isto u redu zato što razumem i drugu stranu. Nekad nešto ne uspe iz bilo kog razloga. Ali stvarno mi se sviđa ovde. Nositi dres Crvene zvezde je posebno - rekao je Bolomboj i pomalo zabrinuo navijače.

Autor: Jovana Nerić