Milica Gardašević nije uspela! Srpska atletičarka skromna u finalu SP, kraj za naše predstavnike

Srpska atletičarka Milica Gardašević završila je Svetsko dvoransko prvenstvo u Torunju posle tri pokušaja u finalu skoka udalj, te sa rezultatom od 6.43 metra zauzela trinaesto mesto.

Za razliku od nejkih prošlih takmičenja, imala je sada 27-godišnja članica Vojvodine tri uspešna skoka, ali nije uspela da prođe među najboljih deset i tako sebi obezbedi novi pokušaj.

U prvoj seriji skakala je 6.39, a onda je u naredna dva pokušaja upisala rezultate od 6.27 i 6.43, u momentu izbila i na deveto mesto, ali ju je konkurencije prestigla, te nije uspela da dođe do novog uspeha. Ostaje šesto mesto iz Glazgova pre dve godine najveći na SP u dvorani.

Neće biit zadovoljna Milica ovim rezultatom, ali pred njom su novi izazovi, pripreme za sezonu na otvorenom i želja da se izbori za mnogo bolji plasman na Evropskom prvenstvu u Birmingemu tokom avgusta.

Medalje su na kraju pripale i najboljima u ovoj dvoranskoj sezoni. Agate De Sousa iz Portugala je osvojila zlato sa 6.92, srebro je pripalo Larisi Japikino iz Italije sa 6.87, dok je Natalija Linares iz Kolumbije sa 6.80 uzela bronzu.



Autor: Jovana Nerić