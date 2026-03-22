Otvoren šahovski 'Trofej Niša 2026': Učestvuje 351 takmičar iz 13 država!

U Oficirskom domu u Nišu danas je svečano otvoren Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu "Trofej Niša 2026", na kojem učestvuje 351 takmičar iz 13 država.

- Šahovski savez Srbije u saradnji sa Gradom Nišom i Dečijim šahovskim klubom "Osnovac" organizovao je ovaj Međunarodni otvoreni turnir u brzom šahu "Trofej Niša 2026", a u cilju promocije šaha u regionu i isticanja potencijala juga Srbije. Na turniru će biti dodeljeno 12 redovnih i 24 specijalne nagrade, a nagradni fond iznosi 300.000 dinara - rekao je Igor Lukić, glavni sudija turnira.

Posle intoniranja himne Srbije, prisutne je pozdravio član gradskog veća grada Niša Milan Milanov, koji je tom prilikom istakao da su upravo iz Niša potekli velemajstori, selektori i mladi talenti koji osvajaju brojne medalje na prvenstvima.

- Sama činjenica da smo oborili rekord u broju prijava dokaz je da Niš neguje talente, vodi brigu o sportu i ulaže u nove generacije. Uvek ste dobrodošli da zajedno sednemo za sto i sa puno znanja pomeramo figure - poručio je Milanov i zahvalio svim učesnicima što iz Niša zajedno šalju najlepšu sliku.

U ime Šahovskog saveza Srbije prisutnima se obratio Andrija Jorgić, predsednik Saveza, koji je naglasio da je ovaj turnir jedan od najmasovnijih šahovskih događaja u poslednjih dvadeset godina.

- Veliko mi je zadovoljstvo da vidim ovako impozantan broj šahista na jednom turniru, a pogotovo i veliki broj dece. Niš zaslužuje da ima jedan ovakav masovan turnir i siguran sam da od danas počinje preporod niškog šaha i da će "Trofej Niša" postati tradicija - rekao je Jorgić i poželeo svim učesnicima puno uspeha i dobrih poteza.

Milanov i Jorgić su simboličnim povlačenjem prvog poteza označili početak turnira.

