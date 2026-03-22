Horor na čuvenoj trci u Italiji: Biciklistkinja preletela preko ograde, ostala nepomično da leži (VIDEO)

Stravična scena dogodila se na čuvenoj biciklističkoj trci u Italiji između Milana i San Rema, kada je jedna od takmičarki, Debora Silvestri nakon sudara preletela preko ograde i ostala da nepomično leži pored puta!

U incidentu je prethodno učestvovalo nekoliko takmičarki, koje su se sudarile na izlasku iz jedne krivine. One su i dobro prošle, pošto su uglavnom ostale naslagane jedna na drugu, međutim Debori se desio veliki peh.

Ona je punom brzinom uletela u gomilu, izgubila kontrolu i preletela preko ograde, zbog čega je pala na beton pored puta sa visine od par metara.

Na svu sreću provalija nije bila veća, inače bi posledice bile daleko teže. Lekari su hitno došli na lice mesta na oko 20 kilometara od cilja i zbrinuli su Deboru Silvestri i odmah je prevezli u bolnicu.

Ona je bila bez svesti u tom trenutku, ali se kasnije u bolnici probudila i sada se oporavlja. Ipak, sezona za nju je i definitivno završena, a tek treba da se utvrdi kakve je sve povrede doživela.

Autor: Marija Radić

