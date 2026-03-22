Horor na čuvenoj trci u Italiji: Biciklistkinja preletela preko ograde, ostala nepomično da leži (VIDEO)

Stravična scena dogodila se na čuvenoj biciklističkoj trci u Italiji između Milana i San Rema, kada je jedna od takmičarki, Debora Silvestri nakon sudara preletela preko ograde i ostala da nepomično leži pored puta!

U incidentu je prethodno učestvovalo nekoliko takmičarki, koje su se sudarile na izlasku iz jedne krivine. One su i dobro prošle, pošto su uglavnom ostale naslagane jedna na drugu, međutim Debori se desio veliki peh.

Ona je punom brzinom uletela u gomilu, izgubila kontrolu i preletela preko ograde, zbog čega je pala na beton pored puta sa visine od par metara.

Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 😱



Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 21. март 2026.

Na svu sreću provalija nije bila veća, inače bi posledice bile daleko teže. Lekari su hitno došli na lice mesta na oko 20 kilometara od cilja i zbrinuli su Deboru Silvestri i odmah je prevezli u bolnicu.

Ona je bila bez svesti u tom trenutku, ali se kasnije u bolnici probudila i sada se oporavlja. Ipak, sezona za nju je i definitivno završena, a tek treba da se utvrdi kakve je sve povrede doživela.

Autor: Marija Radić