Rukometaši Srbije oduševili naciju, na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo, odlučujući duel protiv komšija

Rukometna reprezentacija Srbije je uspela da se plasira u finalnu rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pošto je savladala selekciju Litvanije i u revanšu - 33:24! Orlovi će u poslednjoj rundi igrati protiv prvih suseda - Mađarske.

Podsetimo, u prvom susretu je Srbija slavila protiv Litvanaca sa ubedljivih 42:25, pa plasman u odlučujuću rundu nije bio pod znakom pitanja, već je u Litvaniji ostao samo da se "odradi posao".

Ipak, selektor Đirona nije ništa prepuštao slučaju, pa je zasigurno svojim izabranicima rekao da se odnose prema duelu kao da igraju prvi meč i da ništa nije rešeno.

Do prve osetnije prednosti se došlo na desetak minuta do kraja prvog poluvremena, kada su Ilić i Cupara pogodili, da bi se na pauzu otišlo sa plus pet posle pogodaka Mitrovića, Ilića i Dodića.

Litvanci su 15 minuta pre kraja imali zaostatak od pet golova, ali je Srbija napravila seriju 5:0 i došla do konačnog odvajanja i sigurne pobede, odnosno vođstva koje je održavala do kraja susreta.

Autor: D.Bošković