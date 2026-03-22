ŠOKANTNO JE TO ŠTA JE MURINEN RADIO U PARTIZANU: Sve je otkriveno

Nekadašnji košarkaš i funkcioner KK Partizan Dragan Todorić govorio je o Miki Murinenu, letnjoj akviziciji crno-belih koja se nije provela slavno u Humskoj.

Todorić je u intervjuu za "Meridian sport" istakao da je bio šokiran Murinenom koji je tokom utakmica Partizana igrao igrice...

- Ne znam šta mu je obećavano pre dolaska, ali sam u najmanju ruku bio začuđen kad sam pročitao njegovu prvu izjavu da dolazi kako bi mu Partizan bio odskočna daska za koledž. Partizan prolazna stanica sa koledž?! Da li možete da zamislite nekog mladog igrača da slično izjavi u nekom drugom velikom evropskom klubu? upitao se Todorić.

Utisak mu nije popravljen tokom utakmica kojim je prisustvovao, a na kojima je sede u neposrednoj blizini Finca...

- Sticajem okolnosti, taj dečko je sedeo pored mene za vreme utakmica. Nekoliko puta sam se krstio kad bih primetio da on uopšte i ne gleda teren. Non-stop je bio na telefonu, igrao igrice... Stvarno ne znam ko je tu pogrešio. Kad je video njegov pristup, Penjaroja ga je odmah sklonio - zaključio je Todorić.

Autor: Iva Besarabić