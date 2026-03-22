POTPUNI KRAH VEČITIH RIVALA: Posle Partizana deklasirana i Zvezda!

Mladi košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da naprave iznenađenje i poraženi su u finalu ANGT turnira Evrolige "Marko Ivković" od INSEP-a odigranom u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić"

Francuski tim slavio je ubedljivo protiv crveno-belih sa 95:73.

Iako je početak utakmice nagoveštavao grčevitu borbu, druga četvrtina je prelomila pobednika i Francuzi su u tom periodu napravili razliku od 14 razlike, pa je rezultat na odlasku na pauzu iznosio 56:36 i pitanje pobednika faktički je bilo rešeno.

Sa druge strane, Partizan je ovo takmičenje završio na četvrtom mestu, pošto je poražen sa ubedljivih 48 razlike od Next Gen tima iz Beograda, koji je na kraju treći.

U prethodnim mečevima za razigravanje, Makabi je pobedio Hapoel (70:64) u susretu za sedmo mesto, Efes je savladao FMP (94:87) za okršaj za peto mesto.

Autor: D.Bošković