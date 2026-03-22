DA LI MEKINTAJER OSTAJE U CRVENOJ ZVEZDI I SLEDEĆE SEZONE? Pitali smo i dobili odgovor! Ovo zanima sve Delije - šanse u procentima!

Ovog leta Kodiju Mileru Mekintajeru ističe ugovor sa Crvenom zvezdom, a navijači veruju u njegov ostanak na Malom Kalemegdanu.

Lider košarkaša Crvene zvezde ove sezone je bez diskusije Kodi Miler-Mekintajer!

Kodi je od dolaska u Zvezdu iz Baskonije, u leto 2024. godine, gradio svoj prepoznatljiv stig igre i tako postao jedan od najboljih evroligaških košarkaša.

Trenutno je prvi asistent ligaške faze sa 7,19 uspešnih dodavanja u proseku, a svojim liderstvom je skrenuo pažnju brojnih evropskih velikana.

Već se šuška da su grčki klubovi, gde se cilja na Panatinaikos i Olimpijakos, zainteresovani za usluge Kodija na leto, kome u junu ističe ugovor sa crveno-belima.

Zvezda će učiniti sve da Mekintajera zadrži u klubu, ali to neće biti lako.

Između ostalog pitali smo i veštačku inteligenciju za budućnost Kodija u Zvezdi i priitom dobili preciznu analizu u procentima uz jasne argumente.

Evo i odgovora!

Ostaje u Crvena zvezda → 40%

Odlazi iz kluba → 60%

Zašto?

* nema dugoročan ugovor → veća šansa za odlazak

* igra na visokom nivou → diže cenu na tržištu

* interesovanje bogatijih klubova (posebno iz Evrolige)

Delije veruju da će Kodi ipak ostati u Zvezdi, jer je u ove dve sezone postao lider crveno-belih i miljenik velikog broja navijača.

Autor: D.Bošković