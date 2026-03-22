ARUNOVIĆ UPUCALA ZLATO! Zorani nema ravne, ponovo je najbolja u Srbiji! Evo ko je bio drugi!

Najbolja strelkinja naše reprezentacije potvrdila primat na domaćoj sceni.

Članica tima Olimpik 011 Zorana Arunović odbranila je danas u Nišu titulu šampionke Srbije vazdušnim pištoljem na državnom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji.

Arunović je u finalu pogodila 242,7 krugova. Drugo mesto osvojila je Jovana Todorović (Olimp) sa 235,5, dok je treća bila Brankica Zarić (Olimpik 011) sa 214,2 kruga.

Olimpik 011 je kao i prošle godine trijumfovao u ekipnoj konkurenciji.

Član Akademca Dimitrije Grgić osvojio je titulu u disciplini vazdušni pištolj u muškoj konkurenciji. On je do prvog mesta stigao sa 239,8 krugova, dok je drugi bio Damir Mikec (Policajac) sa 239,7. Treće mesto pripalo je Andriji Petroviću (Policajac) sa 214,3 kruga.

Predvođen Mikecom i Petrovićem, Policajac je nastavio niz titula prvaka države pištoljem za muškarce u ekipnoj konkurenciji.

Drugi tim "Čika Mate" u sastavu Srna Aranđelović/Stevan Jovanović osvojio je zlato u takmičenju miks parova, koji je za nešto više od dva kruga nadmašio, prvi sastav "Čika Mate", Emilija Ponjavić/Marko Ivanović.

Bronzu su osvojili Natalija Pavlović i Lazar Kovačević iz Jagodine 92.

Autor: D.Bošković